2022-10-01 09:00:00

Online önkitöltéssel indult a népszámlálás

Október elsején a kérdőívek önálló, internetes kitöltésével indult a 2022-es népszámlálás. A kérdések online megválaszolására október 16-ig van lehetőség, ez a részvétel legegyszerűbb és legkényelmesebb módja. A következő szakaszban, október 17. és november 20. között a számlálóbiztosok segítségével lehet felelni a kérdésekre, míg november 21. és 28. között már csak a település jegyzőjénél tehetünk eleget válaszadási kötelezettségünknek – mondta Dr. Vukovich Gabriella, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke.

Idén ősszel ismét népszámlálás lesz Magyarországon. Miért kell időről időre megadni az adatainkat?



A népszámlálás Magyarország legjelentősebb, tízévente ismétlődő, statisztikai célú adatgyűjtése, amely kiterjed a teljes népességre és az összes lakásra. A népszámláláson való részvételt törvény írja elő, de emellett fontos azt is belátni, hogy az adatszolgáltatás közös társadalmi érdekünk, közös ügyünk, hiszen a cenzus eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak, hozzájárulhatnak akár a közvetlen lakókörnyezetünkben zajló fejlesztésekhez, beruházásokhoz is. Ugyanakkor ez alkalommal az időbeli összehasonlítást lehetővé tevő, szokásos témakörökön kívül olyan, napjainkban különösen aktuális kérdések is bekerültek, amik a népesség digitális jártasságát, illetve az otthonok energetikai jellemzőit mérik fel.

A Magyar Posta szeptember utolsó napjaiban minden magyarországi lakcímre kézbesített egy levelet a népszámlálásról. Mi lesz ebben a levélben?

A felkérőlevélben a népszámlálásról szóló hasznos információkat, valamint egy egyedi, 12 jegyű belépési kódot találnak a háztartások. A felkérőlevél többek között tájékoztat a népszámlálás eszmei időpontjáról és az összeírandók köréről. A népszámlálás eszmei időpontja az az időpont, amelyre vonatkozóan az adatokat meg kell adni. Ez ezúttal október elseje, 0 óra lesz, vagyis az ekkor fennálló állapotok alapján kell kitölteni a kérdőívet minden magyar állampolgárról, aki Magyarországon él, valamint azokról, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, illetve a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak. A népszámlálás minden alkalommal a lakásösszeírást is magába foglalja, vagyis össze kell írni az ország területén minden lakást, lakott üdülőt és egyéb lakott lakóegységet, illetve a közösségi éjszakai elhelyezésre szolgáló intézményeket. Az adatszolgáltatás folyamata a lakáskérdőív kitöltésével veszi kezdetét, majd ezt követően annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan az adott ingatlanban életvitelszerűen élnek.

A 2011-es népszámláláson már ki lehetett tölteni önállóan, interneten keresztül a kérdőívet. Erre most is lesz lehetőség.

A népszámlálás október 1. és 16. között egy online önkitöltési szakasszal indul. A postai úton kézbesített felkérőlevélben található belépési kód segítségével tudja minden háztartás önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet a népszámlálás honlapján, a nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül. Mindenképpen érdemes a kitöltésnek ezt a módját választani, így a legkényelmesebb és legegyszerűbb részt venni a népszámlálásban. Az előző, 2011-es népszámláláson a kérdőívek mintegy ötödét töltötték ki interneten keresztül, és arra számítunk, hogy ez az arány 2022-ben már az 50 százalékot közelítheti.

Mit tehet az, aki elkavarta a felkérőlevelét, nem találja az online kitöltéshez szükséges belépési kódot?

Aki nem találja az egyedi belépési kódot, az a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu) keresztül tud újat igényelni, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell adnia a nevét, az e-mail-címét, amire a kód meg fog érkezni, valamint azt a lakcímet, amire vonatkozóan a kérdőívet ki kívánja tölteni.

Kihez fordulhat kérdésével, aki elakad a kérdőív online kitöltése közben, például azért, mert nem tudja értelmezni valamelyik kérdést?

A kérdőív kitöltése közben a kérdés mellett megjelenő információ útmutatást tartalmaz a válasz­adáshoz, emellett bármikor elérhető a teljes kitöltési útmutató is. Aki esetleg elakad, a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu), a Gyakran Ismételt Kérdések menüpontból, illetve a népszámlálás ügyfélszolgálatán, az ingyenesen hívható zöldszámon, vagy az e-mail-­címre írva kérhet segítséget. Ezek az elérhetőségek egyébként a népszámlálás teljes időtartama alatt, október 1. és november 28. között rendelkezésre állnak. A népszámlálás oldalán található kérdőívkitöltő felület végigvezeti az adatszolgáltatót a kérdéseken, amikor pedig az összes kérdés végére ért, a „Beküldöm a kérdőívet” gombbal tudja véglegesíteni. A kérdőívet kitöltés közben el is lehet menteni, amihez regisztrációra van szükség, így a regisztrált adatszolgáltató az e-mail-címével és a regisztráció során megadott jelszóval később is tudja folytatni a kitöltést. Aki szeretné, a beküldés után le is töltheti magának a kitöltött kérdőívet pdf-­formátumban. Fontos, hogy a kérdőív beküldését követően az adatszolgáltató kap egy kitöltést igazoló kódot. Ezt az igazolókódot mindenki mentse el, őrizze meg, mert a későbbiekben – szükség esetén – ezzel tudja igazolni, hogy teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét.

Hogyan nyilatkozhatnak azok a háztartások, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével?

Ezeket a háztartásokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel. Ebben az időszakban már csak a számlálóbiztos segítségével válaszolhatják meg a népszámlálási kérdéseket, amelyeket a számlálóbiztosok személyes interjú keretében tesznek fel, a válaszokat pedig táblagépen, elektronikusan rögzítik. Egy címet szükség szerint többször is felkeresnek, sikertelen próbálkozás esetén értesítőt hagynak a tervezett következő időpontról, valamint meghagyják elérhetőségüket is, amelyen szükség esetén új időpontot lehet velük egyeztetni. Azok a háztartások, amelyek november 20-ig nem tesznek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél tölthetik ki a kérdőívet.

A népszámlálási kérdőíven a kötelező kérdések mellett olyanok is lesznek, melyek megválaszolása önkéntes. Mely témák ezek?

Az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a nemzetiségi hovatartozásra, az anyanyelvre és a családi, illetve baráti körben használt nyelvre, továbbá a vallásra vonatkozó kérdések nem kötelezőek, mindenki maga döntheti el, kíván-e felelni ezekre. Ugyanakkor több szempontból is rendkívül fontos, hogy a kitöltés során ezekre a kérdésekre is válaszoljunk. A fogyatékossággal élő emberek életkörülményeire vonatkozó adatok nem pótolhatók más forrásokból, így a helyzetük javítását, az esélyegyenlőségük biztosítását célzó programok szempontjából, valamint az őket támogató civil szervezetek munkájához is nélkülözhetetlenek. A nemzetiséghez tartozók esetében pedig ezek az adatok képezik a jogalapját a nemzetiségi önkormányzatok megalakításának, valamint nyelvhasználati jogok is kapcsolódnak hozzájuk. A vallási közösségek számára szintén értékesek a népszámlálás során szerzett adatok, mert így kaphatunk pontos képet az egyes felekezetek társadalmi jelenlétéről.