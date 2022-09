Juhász Dániel;

oktatás;

2022-09-29 19:19:00

Egyre hosszabb a sztrájkolni hajlandó pedagógusok névsora

Egyre hosszabb a sztrájkolni hajlandó pedagógusok névsora, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetéhez (PDSZ) már több tucat intézményből jelezték országszerte, hogy jövő hét szerdán egyszerre szüntetik be a munkát – tudtuk meg Komjáthy Annától, a PDSZ országos választmányának elnökétől. A szakszervezet október 5-ére, az oktatás világnapjára hirdetett egységes, országos sztrájkot az iskolákban az oktatásban kialakult állapotok, a sztrájkjog korlátozása, a megnövekedett munkaterhek és a pedagógusok egyre rosszabb anyagi helyzete miatt.

Az oktatási intézmények egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a megemelkedett energiaárak miatt is. Mint a Népszava is megírta, Debrecenben több szakképző intézményt is összevonnak, hogy spóroljanak a fűtéssel, és hasonló lépésre készülnek Győrben is. Az Új Szó beszámolója szerint október 15-étől több intézményt összevonnak, a tantermeket pedig 18 fokon kell tartani; a szülőktől azt kérték, amelyik tanulónak szükséges, vigyen be láb- vagy derékmelegítőt az iskolába.

A Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium Mogyoródi úti épületében is új szabály lép életbe októbertől, hétvégére bezárják az épületet. Két budapesti iskolában pedig már a melegvizet is elzárták – erről Bősz Anett, a DK főpolgármester-helyettese tartott sajtótájékoztatót. Elmondta azt is, hogy a Teleki Blanka Közgazdasági Technikumban spórolásra hivatkozva felfüggesztették a tálalókonyha működését is, a diákokat egy másik iskola konyhájára irányítják át ebédelni. A főpolgármester-helyettes a kialakult helyzet miatt egyeztetésre hívta a fővárosi tankerületi központok és szakképzési centrumok vezetőit.

Az őszi szünet viszont elmarad, illetve lerövidül a mindenszentek és a halottak napja miatti hosszú hétvégére. Az ADOM Diákmozgalom nem ért egyet a kormány döntésével, szerintük az állam nem terhelheti át saját felelősségét a diákok szüleire, ezért petíciót indítottak az őszi szünet elhalasztása ellen.

Szétázott az iskola, hazamentek a diákok

A héten már másodszor ázott be a gödöllői Török Ignác Gimnázium felújítás alatt álló, tető nélküli épülete, ezért csütörtökön az iskola diákönkormányzata arra szólította fel a tanulókat, hogy menjenek haza. A gimnázium egyik tanára, Tarnai Katalin lapunknak azt mondta, az épület dohos, büdös, a falak vizesek, a konnektorok is eláztak, a tankerület viszont továbbra sem hajlandó online oktatást elrendelni. Csütörtökre egyébként tájékoztató fórumot szervezett a Dunakeszi Tankerületi Központ, amit az utolsó pillanatban lemondtak. Tanárok, diákok, szülők délután demonstrációt tartottak, hogy felhívják a figyelmet az áldatlan állapotokra.