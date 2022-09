V. A. D.;

Mindeközben a cégek költségei tovább nőnek.

Árbevétele növekedését várja az idei évben az építőipari cégek közel fele, bő harmaduk viszont csökkenésre számít. A következő évre vonatkozó várakozások még pesszimistábbak: csupán a vállalkozások 14 százaléka számol árbevétel-növekedéssel, 59 százalékuk visszaesést prognosztizál – derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) felméréséből. A cégek csaknem kétharmada a korábbi felmérésekhez hasonlóan most is a szakemberhiányt emelte ki, mint a tevékenységüket leginkább akadályozó problémát, de a vállalkozások több, mint fele már a megrendelések hiányát, fele a forint gyengülését, 45 százaléka pedig az energiaárak emelkedését is megemlítette.

A felmérésben résztvevő mintegy 400 vállalkozás megrendeléseinek 57 százalékát teszik ki az idén a hazai magánmegrendelések, 37,5 százalékát pedig a közbeszerzések. Miután a kormány több állami, önkormányzati beruházást későbbre halasztott, a vállalkozások 2023-ban még kevesebb közbeszerzéssel számolnak. Vélhetően ennek következtében is gondolja úgy a vállalkozások harmada, hogy jövőre a jelenlegi kapacitása felénél is kevesebb lesz a rendelésállománya.

Mindeközben a cégek költségei tovább nőnek. A KSH szerint az építőiparban átlagosan 16,3 százalékkal nőtt az első félévben a havi bruttó átlagkereset, az ÉVOSZ felmérése alapján a cégek további 12 százalékos bérköltségnövekedéssel számolnak a második félévben. A vállalkozások várakozásai szerint az első félévhez képest az év végéig az építőanyagok ára és a fuvarköltség 20, az építési törmelék elszállítása és lerakása 19, az alvállalkozói díjtételek pedig 13 százalékkal nőnek. Az építőanyagok közül a hőszigetelő- és a faanyagok 20, a tégla 19, a tetőcserép, a hideg padlóburkolatok és az elektromos kábelek pedig 18 százalékkal drágulnak.

A felmérésből az is kiderült, hogy az építőipari cégek 64 százalékának volt kintlevősége 2022. augusztus 31-én, és ezek átlagos nagysága az árbevétel közel 9 százaléka volt. A cégek a tartozás 91 százalékát gondolják behajthatónak, ami a lánctartozás várható növekedését vetíti előre.