Varga Dóra

2022-09-29

Beütött a rezsisokk, repkednek a negyvenmilliós garzonok, nőnek az árkülönbségek

A rezsisokk és a növekvő hitelkamatok miatt egyre kelendőbbek a kisebb területű lakások, emiatt ezek gyorsabban is drágulnak. A nagyobb ingatlanokat egyre nehezebb eladni.

Míg a Covid miatti lezárások idején mindenki nagyobb lakásba szeretett volna költözni, addig most a rezsicsökkentés kivezetése és a száguldó infláció a kisebb lakások felé tereli a vásárlókat. Ezek pedig a növekvő kereslet miatt ütemesen drágulnak is – gyorsabban, mint a nagyobb ingatlanok. Budapesten már 1 millió forint körüli összeget kérnek a 40 négyzetméter alatti lakások négyzetméteréért, legyen szó akár panel-, akár téglaépítésűről. Vagyis már egy garzonért is 40 millió forintot kell fizetni a fővárosban. A megyeszékhelyek többségén ennél még ugyan némileg olcsóbban lehet hozzájutni a kisebb lakásokhoz - 322 ezer és 938 ezer forint között mozognak az árak ebben a méretkategóriában -, de az összes nagyvárosban az látszik, hogy a fajlagos ár a garzonok esetében magasabb, mint a közepes méretű lakásoknál.

Ez persze korábban is jellemző volt a hazai ingatlanpiacra, de az utóbbi időben az olló egyre jobban nyílik. Budapesten ugyan változatlanul 9 százalék a közepes méretű lakások árelőnye, Győrben viszont tavaly még csak 4 százalék volt a különbség, az idén viszont már 21. Ennek oka, hogy a megyeszékhelyen 59 százalékkal drágultak a garzonok, míg a 40-80 négyzetméteres lakások „csak” 31 százalékkal – derül ki az ingatlan.com lapunk számára kigyűjtött adataiból. Szolnokon tavaly még a közepes méretű lakásokért kértek 4 százalékkal magasabb négyzetméterárat, az idén fordult a helyzet, és ezek lettek 17 százalékkal olcsóbbak a garzonoknál. A háttérben utóbbiak 56 százalékos drágulása áll. Kaposváron tavaly még 12, az idén már 22 százalék volt a közepes lakások árelőnye, mivel a garzonok itt 61 százalékkal drágultak. Debrecenben, Kecskeméten vagy Miskolcon is 9, 7, illetve 12 százalékos különbség volt az áremelkedés ütemében a két méretkategóriában. Így ezekben a nagyvárosokban is jóval többe kerülnek már négyzetméteráron nézve a garzonok, mint a nagyobbak.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint

A kisebb lakások pedig részben azért kelendőbbek, mert a magasabb fajlagos ár ellenére a végösszeg még mindig kisebb, mint ha egy nagyobb lakást vennének akár alacsonyabb négyzetméteráron. A megugró infláció miatt eközben az ingatlanpiacra menekülő befektetők is a könnyebben kiadható garzonokat keresik a legjobban. A harmadik, mostanában előtérbe került szempont pedig az, hogy a kisebb lakásoknak a rezsiköltsége is alacsonyabb. Nagy valószínűséggel az áram- és gázfogyasztás ezeknél még belefér a rezsicsökkentett mennyiségbe – mondta Balogh László.

A rezsiszabályok módosítása ezzel együtt hatalmas változásokat még nem okozott a hazai ingatlanpiacon, most még csak ennek előszele érződik - fogalmazott a szakértő. A kínálatban egyre több lakás és ház jelenik meg, miközben a kereslet egyre visszafogottabb, és emiatt egyre tovább tart értékesíteni egy ingatlant. (Az újszerű vagy újépítésű, energiatakarékos ingatlanok e folyamatok alól kivételt jelentenek, hiszen ezek továbbra is keresettek és jól értékesíthetők.) Augusztusban már 7 százalékkal több használt lakóingatlant hirdettek meg eladásra – ezek közül is a legnagyobb arányban a közepes méretűek kínálata nőtt -, a hirdetések iránti érdeklődések száma viszont 8 százalékkal visszaesett.

– hangsúlyozta Balogh László. Szerinte ez a jövő év elején következhet be. Egyrészt azért, mert november, december táján fognak szembesülni a családok a magasabb rezsiszámlákkal. Másrészt a korábbi évek tapasztalatai alapján az olyan nagy horderejű döntéseket, mint egy ingatlan értékesítése, többnyire az év végi ünnepek táján szokták meghozni a családok.

Ekkortól elsősorban a nagy alapterületű vidéki családi házak ára csökkenhet, hiszen ezek minden bizonnyal még nagyobb számban fognak megjelenni a kínálatban, a kereslet ezek iránt viszont nem valószínű, hogy felfut. Márpedig, aki akár több millió forinttal olcsóbban, de még időben értékesíti az ingatlanát, a rezsiszámlán akár vissza is nyerheti ezt egy energiahatékonyabb lakás megvásárlásával – véli Balogh László. Szerinte kérdéses, hogy ez elindít-e egy dominóeffektust az ingatlanpiacon. Lehetnek olyanok, akik inkább ezeket az olcsóbb ingatlanokat veszik majd meg a drágábbak helyett, és maguk újítják fel azokat. Az erre vállalkozó vevők ugyan többnyire kevesebben vannak, de ha kinyílik egy ilyen lehetőség is, az adott esetben akár vissza is foghatja a többi, kevésbé korszerű ingatlan drágulását is – magyarázta. Balogh László hangsúlyozta: az árak alakulását a makrogazdasági helyzet is erőteljesen befolyásolja majd, mindenesetre nehéz elképzelni az elkövetkező időszakban egy olyan ingatlanpiacot, ahol a vevők ismét egymás sarkát tapossák majd.