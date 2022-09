nepszava.hu;

Új Egyenlőség;

2022-09-29 19:57:00

Szijjártó az „igazi arc”, nem Navracsics

Az uniós pénzekről tervezett megállapodás gazdaságpolitikai szempontból a túlélés záloga az Orbán-kormánynak, miközben épp az Oroszország elleni uniós szankciókat támadó nemzeti konzultációra készülnek Orbánék. Kérdés, melyik irány a valódi – hangzott el az Új Egyenlőség podcastjában.

A kormánynak az Európai Bizottság felé tett, 17 pontos vállalása olyan csomagnak néz ki, amelynek a végrehajtását követően lesznek uniós források – a többi között erről beszélt az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjában Bíró-Nagy András politológus, Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Lakner Zoltán politológus.

Szerintük a következő időszak fejlesztési (és helyreállítási) forrásairól kötendő megállapodás gazdaságpolitikai szempontból a túlélés záloga az Orbán-kormánynak, mivel enélkül elemzői vélekedések szerint aligha kezelhető a gazdasági válság. A Bizottság és a kormány között egy háttéralku érzékelhető, amely egy nyári fordulóponthoz kötődik. Ekkor vette komolyan a magyar miniszterelnök, hogy erős elszántság van Brüsszelben a magyar reformok kikényszerítésére. Így a kormány elfogadni látszik a 17 pontos csomagot, amely mintha ennek a háttéralkunak a lejátszása lenne. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy a mostani javaslat egy korrupcióellenes csomag, és nem szól a választójogi törvényről, a médiapluralizmusról vagy az igazságszolgáltatás problémáiról. Azaz egy olyan utat kínált fel a Bizottság, amely politikailag is kezelhető a kormány számára – hangzott el.

– Amennyiben november közepén olyan döntés születik, hogy Magyarország hozzáférhet a pénzekhez, akkor ennek a belpolitikai „keretezése” egyértelműen az lesz, hogy a kormánynak papírja van arról, hogy minden rendben van, az ország demokratikus berendezkedésű, a kritikák túlzóak voltak – fogalmaztak a résztvevők.

Szerintük a kérdés az, hogy ennek az alkunak magyar részről mi az ára. Ez most nem lehet látni, de az egyik értelmezés szerint az Oroszország elleni uniós szankciós politika további támogatása. Ennek viszont ellentmond a most induló nemzeti konzultáció, ahol érezhetően ahhoz keres politikai támogatást a kormány, hogy szembe menjen a többségi uniós állásponttal. Kérdés az is, hogy van-e a kormányon belül törésvonal az oroszok megítélésében. Mint elhangzott, jó eséllyel a Lavrov orosz külügyminiszterrel tárgyaló Szijjártó Péter a kormány „valódi arca”, és nem a brüsszeli alkut irányító Navracsics Tibor, ami megnehezítheti a Bizottsággal az alkut.