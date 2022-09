P. L.;

Orbán Viktor;nemzeti konzultáció;szankciók;energiaárak;abortusztörvény;nyugdíjasok;

2022-09-30 08:05:00

Orbán Viktor: Brüsszel hazudott, Magyarországon nem lehet megtenni, hogy ne foglalkozzunk az emberek véleményével, megvédjük a nyugdíjak értékét

A miniszterelnök megint elismételte azt a kormányzati állítást, mely szerint az energiaszankciók miatt lőttek ki az árak, noha gázszállítást érintő szankció továbbra sincs.

A politikáról sokat szoktak okoskodni, de tapasztalati műfaj, hogy jobb, ha az emberek véleményét bevonjuk a döntésekbe - erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában a közelgő, uniós szankciókkal kapcsolatos nemzeti konzultációval kapcsolatban.

Az egység nem magától jön létre, a konszenzust létre kell hozni. Esélyt kell adni az embereknek, hogy elmondhassák a véleményüket - mondta a miniszterelnök. Szerinte Németországban meg lehet tenni, hogy ne foglalkozzanak a szavazók véleményével, Magyarországon nem lehet ilyet csinálni. Ezt a műsorvezető azon felvetésére fejtette ki, hogy Annalena Baerbock német külügyminiszter állítólag kijelentette, nem érdekli, hogy mit gondolnak a szavazói. Miután az emberek fizetik meg a szankciós politika árát, az európai emberek, így a magyarok is szankciós felárat fizetnek - közölte a kormányfő.

Volt már olyan, hogy a gazdaság saját összefüggései hajtották fel az energiaárat, de a miniszterelnök elmélete szerint itt nem erről, hanem politikai döntések következményeiről van szó. A kormány azzal számolt a választások idején, hogy egy kezelhető helyzet marad. Korábban nem volt szó arról, hogy a szankciókat kiterjesztik az energiaszektorra, ám ez mégis megtörtént, kilőttek az energiaárak. Az a kérdés, hogy tovább rontunk-e a helyzeten újabb szankciókkal. A miniszterelnök úgy véli, hazudtak Brüsszelben. A háború elhúzódik, nincs ember, aki gyors lezárással számolna.

A kormányfő nem látott hatástanulmányokat a szankciókról, de nem is érdekelte, mert ha az energiaszektorra kivetnek szankciókat, akkor természetes, hogy azonnal emelkedni kezdenek az árak. Mivel az energiacégek a világ legnagyobb profitjával dolgozó cégei, minden ilyesmi hatással van. Orbán Viktor azt állította, hogy a kormány nem szavazta meg a szankciókat, hanem kivételt harcolt ki magának.

Amit rögtön tudtunk, hogy az energiaárak miatt meg fog nőni az élelmiszerek ára is - vélekedett a kormányfő. Közben az aszály is beütött, tehát gyötri a szektort és így a vásárlókat is az új helyzet. A politikában van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók, és olyan is, hogy hazudnak az embereknek, a miniszterelnök szerint ez történt. De persze a hibákat általában ki lehet javítani, kivétel ez alól a migráció, de a többséget ki lehet, és szerinte a szankciós politikára is ez vonatkozik. Ha viszont nem javítják ki, akkor a "szankciós felár" tartósan beépül a gazdaságba - fejtegette Orbán Viktor. Ezért október vízválasztó.

Prágában egy hét múlva csúcstalálkozó lesz - emlékeztetett. A szankciókat hathavonta meg kell újítani, ilyenkor lesz lehetőség felülvizsgálni a korábbi döntéseket - mondta. Két feladat van, mindent meg kell tenni, hogy Magyarországon legyen energia, ezért gyorsították fel a beszerzési tárgyalásokat. Ma az a helyzet, hogy Magyarország képes arra, hogy ha holnap reggel egy csepp gáz sem érkezne, 4 és fél-5 hónapig a magyar gazdaság akkor is úgy működne mint most - állította a kormányfő.

Az árak európai szintre emelkedtek, de a magyar emberek ezt nem tudják kigazdálkodni, ezért a kormánynak segíteni kell - mondta, majd a rezsivédelemről beszélt, állítása szerint enélkül családonként 181 ezerrel fizetne többet a lakosság havonta. Ezt a költségvetés egyelőre bírja és abban reménykedik, hogy a rendszert fenn lehet tartani. A magyar gyárakat bent kell tartani a nemzetközi munkamegosztás rendszerében, ezért lesz gyármentő program. Ha a munkanélküliség emelkedni kezd, akkor azonnal munkavédelmi akciót kell indítani - fogalmazott a kormányfő.

Próbálnak olyan fizetési módszerekről megállapodni a gázszállítókkal, amely alkalmazkodik a gyorsan változó árszínvonalhoz. A költségvetés szintjén szinte lehetetlen tervezni - jelentette ki Orbán Viktor. Ami nehezebb, az a következő év, december elején azt remélik, hogy már világosabban lehet látni a változtatásokat, amit az árak ingadozása megkövetel.

A bizonytalan helyzetben fix pont a nyugdíjasok helyzete, ami "politikailag fontos dolog" mondta, majd korrigált, hogy "inkább erkölcsileg". 2010-ben úgy állapodtak meg a nyugdíjasokkal, hogy garantálják, hogy megvédik a nyugdíjak értékét. Ezt az ígéretet állítása szerint tartani fogják, tartják az inflációkövető nyugdíjemelést, és a 13. havi nyugdíjat is visszavezették. Ha a növekedés meghaladja a 3 és fél százalékot, akkor nyugdíjprémiumot is osztanak.

A "baloldal" külföldi finanszírozása nehézséget okoz az együttműködésben, nehéz együttműködni olyanokkal, akik valaki más kottájából játszanak. Úgy véli, hiba lenne, ha az ellenzékkel működnének együtt, mert szerinte külföldről finanszírozzák őket és nem urai saját maguknak.

Végezetül a szívhangrendelettel kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta, az abortusszal kapcsolatos törvényt elég régen hozta meg a parlament, ezt szerinte hiba lenne megváltoztatni, ellenzi a módosítását, és úgy vélte, ez nem az az ügy, amivel most foglalkozni kell. De ha foglalkoznának vele, akkor sem terveznének abortusztörvény-módosítást.