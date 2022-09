Danó Anna;

abortusz;szívhang;szakrendelők;

2022-09-16 10:52:00

Az államot is zavarba hozta a belügyminiszter ügyködése az abortusz körül

Pintér Sándor azóta sokat vitatott rendeletének célja és értelme felől a kormányhivatal is bizonytalan.

Megkapták a szakrendelők a járási kormányhivataloktól azt az útmutatót, amely abortusz törvény végrehajtási utasítását érintő minapi módosítás gyakorlati alkalmazását segítheti. Pintér Sándor azóta sokat vitatott rendeletének célja és értelme felől a kormányhivatal is bizonytalan – erre utal, hogy a levél tárgyában a a „Magzatvédelmi törvény módosításáról” kifejezés szerepel. Ilyen nem történt, a szóban forgó végrehajtási rendeletébe csupán az került be, hogy a terhesség megállapításáról szóló orvosi leletnek azt kell rögzítenie, „hogy az állapotos nő számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta”. Az ismert politikai előzmények után ezt értelmezték sokan úgy, hogy ez a a magzati szívhang kötelező meghallgatását jelenti. Ezzel szemben a gyakorlatot ismerő orvosok arról nyilatkoztak , hogy ehhez egyrészt nem szüksége szívhangot bemutatni, másrészt ez a tájékoztatás eddig is automatikusan megtörtént.

A kormányhivatal mostani levele arról tájékoztatja a szakrendelőket, hogy a jogalkotói szándékról, a mondat értelmezéséről, illetve átfogalmazási lehetőségéről a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalást kért a belügyminisztériumtól valamit a szakterület országos szakfelügyelő orvosától. Ez azért is volt különösen sürgős, mert a rendelkezést már tegnap óta alkalmazniuk is kellene az orvosoknak. A hivatal kérésére eddig szakfelügyelő főorvos, dr. Bálint Balázs válaszolt. Ő egy olyan szövegvariáns alkalmazását javasolja az összes szóban forgó leleten, amely kifejezetten rögzíti, hogy a „bemutatás a szívműködés képi bemutatásával/meghallgatásával” történt meg. A jogalkotói szándékra vonatkozó kérdésre viszont az NNK még nem kapott választ a Belügymisztérium Egészségügyi Államtitkárságától, de megígérték az érintetteknek, hogyha érkezik olyan, és abban lesz újdonság, akkor értesítik őket.