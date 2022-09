nepszava.hu;

Románia;atomtámadás;

2022-09-30 19:08:00

Senki ne essen pánikba egy atomtámadás esetén - üzente meg a román államtitkár

Azt is megnyugtatásnak szánta, hogy ha Putyin esetleg atomfegyvert vet be, az jó eséllyel taktikai lesz, s hatása nem terjed ki több száz kilométerre.

Ne ess pánikba - ez a legfontosabb figyelmeztetése a román katasztrófavédelmi államtitkárnak arra az esetre, ha Putyin atombombát dobna le Ukrajnában.

Raed Arafat közlése szerint a második pedig az, hogy ha a hatóságok azt mondják, hogy az emberek a következő öt-hat órában ne mozduljanak ki a lakásukból, és tartsák zárva az ablakokat, s tényleg maradjanak otthon. Emellett senki se használja saját autóját, ugyanis ha a pánikba esett emberek mind ellepik az utakat, az csak forgalmi dugókat okoz. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mindig csak a hivatalos forrásokból tájékozódjon a lakosság. Az államtitkár mindenkit megnyugtatott, nem áll fenn az atomtámadás veszélye, de azért minden forgatókönyvre fel kell készülni.

Hozzátette,

Kitért arra is, hogy a hatóságok igyekeznek minden eshetőségre felkészülni, az egészségügyi tárca feladata például a jódtabletták beszerzése volt, és annak eldöntése, hogy indokolt-e a kiosztásuk vagy sem. A lakosság tájékoztatása a polgári védelem feladata, és a társasházak alagsorában levő óvóhelyek állapotát is ellenőrzik, emellett polgári védelmi gyakorlatokat is szerveznek majd - olvasható a Főtér beszámolójában.