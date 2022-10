Danó Anna;

COVID-19;koronavírus;teszt;

2022-10-01 06:30:00

Eltűnnek a koronavírus-fertőzés kimutatására szolgáló gyorstesztek a boltokból

Vasárnaptól már csak a patikákban lesznek elérhetőek. Ezzel a lépéssel az újabb Covid-járvány küszöbén közel ezerrel szűkül azon helyek száma, ahol a lakosság könnyen hozzáférhet a vírus gyors kimutatását segítő eszközökhöz.

Korábban éppen a járvány elleni védekezés érdekében tették lehetővé, hogy szélesebb körben legyen hozzáférhető ez az eszköz. Az év elején, miután sok panasz érkezett a hazai gyorstesztek árára, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított. Ennek nyomán kiderült, hogy míg Európa legtöbb országában alig néhány euróba kerülnek a Covid-gyorstesztek, addig Magyarországon nyolc eurót is elkérnek egy-egy ilyen eszközért a patikákban.

A versenyhivatal ezért – a franciák gyakorlatát követve - azt javasolta a kormánynak, hogy átmenetileg három hónapig tegye lehetővé a gyorstesztek patikán kívüli megvásárlását. Így lett hozzáférhető gyógyszerforgalmazási engedélyével rendelkező, összesen mintegy 800 drogériában, élelmiszerboltban, benzinkutakon. Az erről szóló kormányrendelet a vészhelyzet megszűnése után még három hónapig adott erre lehetőséget.

„Bár részletes utókövetés nem történt, de gyors internetes elemzéseink alapján a GVH piacnyitási javaslatának köszönhetően 20-50 százalékig csökkent a gyorstesztek ára” - írta lapunk megkeresésére a Gazdasági Versenyhivatal sajtóosztálya. Hozzátették: bár eredetileg is meghatározott időtartamra javasolták a szélesebb körben történő árusítást, a GVH „konzultációt kezdeményezett a társhatóságokkal a kérdésről.”

Lapunk azonban hiába kereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI), az érintettek nem reagáltak. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára pedig azzal hárította érdeklődésünket, hogy a határidő lejártáig nem nyilatkozik.

Hozzátette: a teszt fogyását befolyásolja, hogy mennyire vírus-veszélyes az adott időszak. A tesztek iránti érdeklődés a nyáron is erős volt, és most – a termék kivezetésekor is - felfutóban van.

Az, hogy a GVH által tapasztalt árcsökkenés marad-e akkor is, ha csak a patikák forgalmazzák majd a teszteket, még nem tudni. Lapunknak Torma Tamás, a Magyar Gyógyszerész Kamara alelnöke úgy vélte, miután a tavaszi ellátási nehézségek megszűntek, az árak lejjebb mentek és kialakult egy stabil, kiszámítható piac, így nem valószínű, hogy jelentősen drágulnak a kizárólagos patikai értékesítéssel a gyorstesztek. Mostanra erősebb az árverseny, és a tavaszinál jóval többen kínálnak ilyen terméket, azaz könnyebb beszerezni, mint az év elején.

Bár csaknem 100 féle gyorsteszt található az OGYÉI adatbázisában, a patikák jellemzően néhányat tartanak, a páciensek ugyanis nem adott márkát keresnek, hanem valamelyik mintavételi módhoz ragaszkodnak. Így vagy az orrból, a garatból vagy köpetből dolgozó eszközt keresik. Megjegyezte: mivel ezek a termékek szabadárasak, így azt mindenki a beszerzési lehetőségeihez és a vásárló közönsége pénztárcájához igazítja.