Harkivban is humanitárius konvojt ért támadás, legalább 20-an meghaltak

2022-10-01 15:56:00

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat megdöbbentő fotós beszámolója szerint civilek, köztük gyermekek is életüket vesztették. Háborús bűncselekmények miatt nyomoznak.

Húsz ember halt meg, miután oroszok civil evakuációs konvojt lőttek Ukrajna északkeleti részén – írta szombat délután a Sky News egy helyi régiós tisztségviselőre hivatkozva. Később az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) a Facebook-oldalán helyszíni fotókkal együtt arról számolt be, hogy az orosz megszállók a Luhanszk megyei Szvatov és a Harkiv megyei Kupjanszk között ütöttek rajta a civileket, gyermekeket is szállító menetoszlopon.

A harkivi Regionális Ügyészség felügyelete alatt az SBU munkatársai nyomoznak háborús bűncselekmények, szándékos gyilkosság miatt. Az embertelen támadás pontos ideje még nem ismert.

– írták eddigi adataik alapján.

Jelenleg az áldozatok végleges számát próbálják megállapítani, az áldozatokat azonosítani. Mint írták, több embernek sikerült megmenekülnie „a pokolból”, őket tanúként hallgatják meg. Céljuk, hogy minden bizonyítékot összegyűjtsenek a Nemzetközi Büntetőbíróság számára, s mint ígérték: minden háborús bűnöst felelősségre fognak vonni.

Pénteken lapunk hasonlóan brutális támadásról számolt be, amikor rakétacsapás ért egy humanitárius konvojt Zaporizzsja közelében, ott legalább 23 ember meghalt.

