Varga Péter;

pornó;gyermekbántalmazás;chatbot;

2022-10-03 15:59:00

Egy csevegőrobotottal kell elbeszélgetnie annak, aki gyermekbántalmazással kapcsolatos tartalmakra keres rá a Pornhubon

A világ legnagyobb webes felnőttartalom-szolgáltatójának programja egy felugró üzenetben fog tájékoztatni, ha valaki gyerekbántalmazással kapcsolatba hozható tartalmakra indít keresést.

Csak az Egyesült Királyságban havonta 175 ezer olyan keresés történik a Pornhub oldalán, amelyek gyermekbántalmazással kapcsolatos ellenőrzést von maga után egy új chatbot által szolgáltatott adatok szerint. A csevegőrobotot arra tervezték, hogy megakadályozza az illegális tevékenységeket a pornóoldalon. Ha 28 ezer olyan szó közül, amely kapcsolatba hozható gyermekbántalmazással valamelyiket beírják a felhasználók, egy “pop up”, azaz felugró figyelmeztetés jelenik meg, amely jelzi számukra, hogy a keresett webhely nem létezik továbbá törvénytelen és bántalmazó képeket, videókat keresnek. (Angliában és Walesben havonta 850 embert - mind férfi - tartóztatnak le, akik gyermekekbántalmazással kapcsolatos képeket töltenek le.) A felhasználó ezután egy beszélgetés résztvevője lesz a robottal, aminek során viselkedése a téma, és arra biztatják keresse fel a Stop it Now! websegélyvonalat - amely fő tevékénységének tekinti, hogy megakadályozza az online gyermekbántalmazó tartalmak elérhetőségét -, ahol támogatást kaphat.

A brit Internet Watch Foundation (IWF, Internetfigyelő Alapítvány) - amely szintén azzal foglalkozik, hogy a gyermekeket ábrázoló szexuális tartalmú képeket eltávolítsa az internetről - szakemberei több, mint két évet töltöttek azzal, hogy létrehozzák a csevegőrobotot, amelyhez az információkat az abuzálókról a Lucy Faithfull gyermekvédő alapítványtól kapták meg. A munkához a pénzügyi alapokat a Safe Online (Biztonságos Online), azaz a Vessünk Véget a Gyermekek Elleni Erőszaknak alapítvány biztosította, amelyet az ENSZ főtitkára alapított 2016-ban. A Pornhub beleegyezett, hogy a csevegőrobotot telepítse, és ez az első alkalom, hogy ilyen technikát vetnek be a potenciális abuzálók ellen.

"2021-ben negyedmillió gyermekbántalmazásos weboldalt távolítottunk el az internetről, ez 64 százalékos növekedés volt 2020-hoz képest. A covid miatti lezárások első hónapjában 8 millió belépési kísérlet történt csak három oldalra az olyan webhelyek közül, amelyek a tiltólistánkon szerepelnek. Ez igazán félelmetes” - mondta Susie Hargreaves, az IWF főigazgatója. A gyermekvédők ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy együttműködésük a Pornhub tulajdonosával, MindGeekkel megosztó, mert a vállalatot az elmúlt években többször vádolták illegális tartalmak terjesztésével. A cég meg is változtatta működési modelljét és a New Yorker lap szerint el is tűntek az olyan videók az oldalról, amelyekben kiskorúak vagy olyanok szerepeltek, akik nem adták hozzá beleegyezésüket.