2022-10-02 16:59:00

Hárommilliárd forintért veheti meg a magyar állam Orbán Viktor kedvenc lapja, a Nemzeti Sport kiadói jogait

A gondosan előkészített tranzakció ügyében kiadott szombati közlemény szerint az adásvétel célja az értékmegőrzés mellett „a napilap közszolgálati feladatai” ellátásának biztosítása.

Hárommilliárd forintért veheti meg a Nemzeti Sportügynökség állami tulajdonú gazdasági társaság a Nemzeti Sport kiadói jogait a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) tulajdonában lévő Mediaworks Hungary Zrt.-től – írja két egymástól független forrásra hivatkozva.a 444.

Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy tulajdonost cserél Orbán Viktor miniszterelnök kedvenc lapja.

A portál szerint gondosan előkészített tranzakcióról van szó; a Mediaworks a nyáron létrehozott egy vagyonkezelő-céget – az N.S. Média és Vagyonkezelő Kft.-t –, amelyet kifejezetten a sportlaphoz kapcsolódó kiadói jogok kezelésével bízott meg. Ennek a vállalatnak a tulajdonosi jogai kerültek most át az államhoz, pontosabban – Nagy Márton gazdasági miniszter döntése értelmében – a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt.-hez.

A portál két, egymástól független forrástól úgy értesült, hogy

A tranzakció ügyében kiadott szombati közlemény szerint az adásvétel célja az értékmegőrzés mellett

Az is szerepel a szövegben, hogy a jövőre 120 éves születésnapját ünneplő lap szerkesztőségét és munkáját a változások nem érintik.

A portál szerint az államosítás mögött feltehetően az a szándék áll, hogy a politikai vezetés számára különösen fontos sportlap jövője az alapítványi tulajdonban lévő Mediaworks finanszírozásától függetlenül biztosítva legyen. Ami bizarr benne, az valójában az, hogy – jegyzik meg – a lapot több száz más médiatermékkel együtt Orbán Viktor személyes közreműködésével utalták alapítványi tulajdonba. De most már ott is veszélyben van a működése – teszik hozzá.

Felhívják a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Sportnak a napilapok piacán belül is különleges státusza van, de az elmúlt években hatalmasat esett a példányszáma: 2018 első negyedévében még közel 32 ezer darab print lapot értékesítettek, 2022 első negyedévében már csak 19600-at. Az olvasószám

A kormánypárti nyilvánosságban már korábban elindult racionalizálási folyamatok is jellemzően nyomtatott lapokat érintettek: már korábban megszűnt a szintén KESMA-kezelésben álló nyomtatott Figyelő, Világgazdaság, több ingyenes lap és a Magyar Hírlap is, sokakat elküldtek a megyei lapok vidéki irodáiból, valamint a Bors és a Metropol szerkesztőségeiből is. A Nemzeti Sport márpedig nyomtatásban az igazi, vallja a miniszterelnök, aki - mint azt megjegyzik - hírhedten ragaszkodik ahhoz, hogy ha megoldható, külföldi utazásai idején is nyomtatott példányt kaphasson kézhez.