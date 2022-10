Juhász Dániel;

oktatás;sztrájk;Magyarország;Kölcsey Ferenc Gimnázium;PDSZ;

2022-10-02 18:45:00

Elmért erőfitogtatás lett a kirúgásokból, már több kétszáz iskola tanárai csatlakoznak az október 5-i sztrájkhoz

Folyamatosan bővül a munkabeszüntetést tervező pedagógusok névsora. Sokaknál a budapesti Kölcsey Gimnázium tanárainak elbocsátása vágta ki a biztosítékot.

– Már több mint kétszáz intézményből kapott visszajelzést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) olyan pedagógusoktól, akik csatlakoznak az oktatás világnapjára, október 5-ére meghirdetett egységes országos sztrájkhoz – mondta a Népszavának Nagy Erzsébet. A PDSZ ügyvivője szerint a hétvégén is folyamatosan érkeztek hozzájuk a sztrájkbejelentések, sokan pedig azt követően döntötték el, hogy munkabeszüntetéssel tiltakoznak, miután pénteken kiderült, legalább öt tanárt kirúgtak a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumból. Az ok: szeptemberben több napon is polgári engedetlenség keretében függesztették fel a munkavégzést.

– Vannak olyan kollégák, akik például azzal kerestek meg bennünket, hogy lehet-e még bővíteni a sztrájkolók péntekig leadott névsorát, mert sokan az elmúlt napok eseményei miatt határozták el, hogy sztrájkkal fognak tiltakozni – nyilatkozta az érdekvédő, aki arra is emlékeztetett, az elbocsátott kölcseys pedagógusoknak felajánlották a PDSZ ügyvédjének segítségét, a tankerület lépését ugyanis jogsértőnek tartják. Bár a jogszerű sztrájkon kívüli munkamegtagadást szankcionálhatja a munkáltató, a szakszervezet szerint annak arányosnak kell lennie az okozott kárral, a jogviszony azonnali megszüntetése azonban nem felel meg ennek a követelménynek. Úgy látják, a tanárok eltávolítása az iskolából sokkal nagyobb mértékben csorbítja a diákok tanuláshoz való jogát, mint a polgári engedetlenség miatt elmaradt néhány óra.

Jogi segítséget ajánlott a kirúgott tanároknak a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) is. Az érintett pedagógusok – köztük Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója – jelezték, bírósághoz fordulnak az ügyben. Palya Tamás, aki kémiát és matematikát tanított a Kölcseyben, közösségi oldalán osztotta meg gondolatait. Mint írta, a diákjai először nem akarták elhinni, hogy kirúgták, majd többen sírva fakadtak. Péntek este több százan demonstráltak az iskola előtt, és hétfőre is szolidaritási akciót szerveznek a középiskolások “Ne rúgjátok ki a tanárainkat!” címmel.

– Annak ellenére, hogy kirúgtak és többé nem csinálhatom azt, amit legjobban szeretek, most inkább azt érzem, hogy milyen jó, hogy tanár lettem! Mert ezekért a pillanatokért megérte – fogalmazott Palya Tamás.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet szerint a kölcseys tanárok kirúgása mindenféle szakmai szempontot nélkülöző erőfitogtatás a hatalom részéről. Miközben az oktatásirányítás a tiltakozó pedagógusok vegzálásával van elfoglalva, a budapesti, állami fenntartású Madách Imre Gimnázium alapítványa a szülőktől kér diákonként havi nyolcezer forintos támogatást, hogy kifizethessék a plusz tanári feladatokat. Felhívták a figyelmet arra is, hogy

A PDSZ október 5-e után október 14-ére is országos sztrájkot hirdetett; ekkor lesz egy éve, hogy a PSZ-szel közösen megfogalmazták sztrájkköveteléseiket egyebek mellett a sürgős, érdemi bérrendezésről.