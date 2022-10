Szalai Anna;

távhő;Magyarország;drágulás;Budapest;

2022-10-03 06:55:00

Robban a távhő-bomba is, Budapesten már tragédiáról beszélnek

Egyes önkormányzatoknál akár a 15-szörösükre is nőhetnek a távhőszámlák.

„Tragédia. A lakosságot nem érinti, de mindenki mást kidobtak a prérire. A távhővel fűtött önkormányzati óvodák, bölcsődék, színházak, szociális intézmények számára tízszer annyiba kerül majd a fűtés az idén, mint az előző télen” – háborgott a fővárosi önkormányzat egyik illetékese a Népszavának, miután pénteken megjelent az ipari miniszter távhőrendelete. Ebben egyrészt a döntően önkormányzati tulajdonban lévő távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árát, másrészt a távhőszolgáltatási támogatás új értékeit szabályozza a tárca. (A lakossági ár változatlan maradt, gigajoulonként 2850 forintot kell fizetniük a felhasználóknak. Korábban megírtuk, hogy a kormány ugyan begyűjtötte az adatokat a lakossági felhasználókról is, de a több tízezer mérhetetlen fogyasztású lakás miatt nem merték feloldani a 2014-ben bevezetett hatósági árat.)

Mindezt azért mert a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) – a jobb árban bízva – az utolsó pillanatig kivárva, augusztus végén rekord magasan több mint 300 euró/MWh-s áron rögzítette a földgáz referencia költségét, amely áron a távhő cégek beszerezhetik a szükséges földgázt 2022 végéig. Ezt a hibás döntést most az önkormányzatokkal fizettetik meg, akiknek ebbe nem is volt beleszólásuk, ráadásul az elszálló gáz – és áram árak már így is a padlóra küldték a településeket – tette hozzá a neve elhallgatását kérő fővárosi szakpolitikus.

Szombathely polgármestere, Nemény András kigazdálkodhatatlannak tartja az áremelést. A politikus az ugytudjuk.hu-nak azt mondta, hogy a városnak több mint tizenkétszeres díjat kell fizetni a távhőért, a korábbi 4100 forint helyett gigajoule-onként 51,4 ezer forintot. A polgármester szerint a Megyei Jogú Városok Szövetségének legutóbbi ülésén minden polgármester, beleértve a fideszeseket is egyetértettek abban, hogy az állam a legrosszabb tőzsdei áron jegyezte le a gáz beszerzését. „Kompenzáció nélkül Szombathely egészen biztos, hogy működésképtelen lesz. A drágulás érinti az önkormányzati fenntartású óvodákat, bölcsődéket, a színházat, a képtárat, a sportházat és még sok egyéb más intézményt is.” A fővárosban még számolnak, de első nekifutásra a XIII. kerület és a Budapesti Közművek Zrt. is tízszeres árral kalkulál.

Robban a távhő-bomba – jelentette ki Facebook-videójában Szabó Zsolt Dunaújváros (Párbeszéd) alpolgármestere. Mint elmondta: egy korábbi kormányhatározat értelmében az önkormányzati területen lévő intézmények kikerülnek a rezsivédelem alól és fogyasztói árat fizetnek, amelynek a teljes önköltségi árat fedeznie kell. Ez a 10-12-szeresükre, de egyes önkormányzatoknál akár a 15-szörösükre is emelheti a távhőszámlákat.

A friss jogszabály szerint nem egységes rendszerben növelték a távhővállalatoknak jutó pluszösszeget; van olyan cég, amely az eddigiekhez képest másfélszeres, van, amelyik háromszoros juttatásban részesül. A cégek kapnak egy fix támogatási összeget, illetve a lakosságnak nyújtott szolgáltatás után fajlagos támogatást.

Sejthető volt, hogy az Orbán-kormány valamiféle trükkhöz nyúl a távhőszolgáltatás piacán, a csaknem üresen tátongó állami távhőkasszából ugyanis képtelenség lett volna kiegyenlíteni a távhőcégek költségei és a törvényileg alacsonyan tartott távhődíjakból befolyó bevétel közötti cirka ezer milliárd forintos különbséget. A távhőszolgáltatók az októberben induló gázév első hónapja után az előzetes várakozás szerint 80-100 milliárd forintos igényt jelentettek volna be.