„Én már nem hiszek ennek a kormánynak, akármit mond” – Hiába az ígéret, a magyarországi panelekben rezsiemeléstől félnek

A panellakásokban élő, jellemzően távhővel fűtő átlagos keresetű családok hiszik is meg nem is, hogy rájuk nem vonatkozik majd a rezsi növekedése, és az Orbán-kormány a téli hónapokban is tartja az ígéretét, hogy számláik nem emelkednek.