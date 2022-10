Rónay Tamás;

Brazília;elnökválasztás;Luiz Inácio Lula da Silva;Jair Bolsonaro;

2022-10-03 09:58:00

Lula alig maradt el a végső diadaltól, de Bolsonaro szerint őt csak Isten buktathatja meg

A mindent eldöntő brazil elnökválasztás második fordulóját október 30-án tartják a két teljesen más világnézetet képviselő politikus között.

Bár egyes felmérések nem zárták ki a lehetőségét annak, hogy a baloldali politikus, Luiz Inácio Lula da Silva volt államfő akár az első fordulóban megszerzi a győzelmet a brazil elnökválasztáson, végül másfél százalékkal elmaradt az abszolút többségtől. Ellenfele a hivatalban lévő jobboldali populista elnök, Jair Bolsonaro lesz, aki csak 5,2 százalékkal végzett mögötte, így az előzetes jóslatokhoz képest 3-4 százalékkal jobban szerepelt. A mindent eldöntő második fordulót október 30-án rendezik meg a két teljesen más világnézetet képviselő politikus között.

Korábban még sosem fordult elő, hogy a brazil elnökválasztás ilyen figyelmet keltett volna Magyarországon, ám mivel Jair Bolsonarót is a „populista forradalom” jeles képviselőjének tartják, Orbán Viktor az ő sikerét nagyon is szívén viselte. A magyar kormányfő. röviddel a brazil voksolás előtt a brazilokhoz fordulva kijelentette, „nagyon kevés olyan kiemelkedő vezetőt láttam, mint az önök elnöke”.

A brazil választóknak most tehát négy hét áll rendelkezésükre ahhoz, hogy eldöntsék, követik-e a magyar miniszterelnök intelmeit, vagy Luiz Inácio Lula da Silva válasszák-e meg államfőnek. Utoljára egyébként 24 éve fordult elő, hogy egy elnökjelöltnek már a választás első fordulójában sikerült abszolút többségre szert tennie.

Az első forduló után mindkét elnökjelölt győztesnek érzi magát. Lula számára - aki nem indulhatott a 2018-as választásokon, mert börtönben volt, miután korrupciós vádak miatt elítélték - ez figyelemre méltó visszatérést jelent. Bolsonaro elnök pedig, aki a felmérések szerint messze lemaradt Lula mögött, úgy érzi, sikerült bebizonyítania, hogy a közvélemény-kutatók tévedtek, ahogy azt többször is ismételgette.

A szavazás kicsúcsosodtak a két jelölt közötti ellentétek. Utolsó tévévitájukban Bolsonaro elnök tolvajnak nevezte Lulát, utalva a korrupciós vádakra, amelyek miatt 580 napra börtönbe kellett mennie, mielőtt az ítéletet megsemmisítették volna. Lula viszont egyenesen őrültnek nevezte a szélsőjobboldali Bolsonarót. Ez a két jelölt közötti feszültség az utcára is átszivárgott. A szavazást megelőző éjszakákon a Rióban az emberek azt kiabálták egymásnak, hogy „Lula egy tolvaj!” és „Ki veled, Bolsonaro!" – számolt be a BBC.

A két jelölt jobban nem is különbözhetne egymástól, és sok minden forog kockán Brazíliában. Lula azt közölte, megerősíti az Amazonas esőerdő védelmét célzó intézkedéseket, míg Bolsonaro szerint azt a kereskedelem számára is elérhetővé kell tenni. Hivatali ideje során az erdőirtás és az erdőtüzek száma ugrásszerűen megnőtt. Klímaaktivisták arra figyelmeztettek,

Ugyanakkor a kritikusok szerint Lula környezetvédelmi teljesítménye sem volt tökéletes hivatali ideje alatt, 2003 és 2010 között, igaz, akkor még nem volt ennyire középpontban a környezetvédelem, mint az utóbbi években. Mivel azonban Bolsonaro a mezőgazdasági ágazatra és az agrárbizniszre számít, a klímaaktivisták Lulát részesítik előnyben.

A brazil választóknak azonban számos más, sürgető problémával is meg kell küzdeniük. Az infláció, az emelkedő élelmiszerárak Brazíliában is gondot jelentenek, ezek hozzájárultak a szegénység és az éhezés növekedéséhez. Bolsonaro katasztrofálisan kezelte a koronavírus-járványt, elnöksége alatt 680 ezren vesztették életüket a pandémia következtében. Ő maga tévhiteket közvetített a koronavírusról és még a pandémia pusztítása közepette is tömegrendezvényeket szervezett, s nem volt hajlandó maszkot viselni.

A kampány nagy részét azonban beárnyékolta az az aggodalom, hogy Bolsonaro nem ismeri el a vereséget, miután azt mondta, hogy „csak Isten” távolíthatja el őt hivatalából. Kétségeket fogalmazott meg a brazil elektronikus szavazási rendszerrel kapcsolatban is, azt állítva – anélkül, hogy bizonyítékot szolgáltatott volna rá –, hogy az csalásra alkalmas.

Mivel az eredmény kedvezőbb lett számára, mint ahogy azt előre jelezték, most valószínűleg inkább arra koncentrál, miként tudja befolyásolni azokat a szavazókat, akik az első fordulóban kiesett kilenc másik jelölt valamelyikére adták le voksukat.

Lula pedig máris bejelentette, hogy a harc a végső győzelemig folytatódik.

Brazíliában a szavazás 1996 óta elektronikus úton történik. Minden jelölt egy számot kap, amit a voksoláskor a választók beírnak a szavazógépbe, természetesen azét, akire szavazni akarnak. A szavazatokat ezután a gépek megszámolják, és az összesített eredményt elektronikusan elküldik egy központi irodába. Ekkor az egész országból érkező szavazatokat összeszámolják, és a szavazóhelyiségek zárását követően néhány órán belül kihirdetik a végeredményt. Minden gép kinyomtat egy papíralapú másolatot is az egyes jelöltek összesített eredményéről. A szavazóhelyiségek bezárásakor a szavazóhelyiségekben nyilvánosan közzéteszik az összesített eredményeket, és az egyes gépek szavazatait össze lehet hasonlítani a választási bíróság által rögzített összpontszámmal. Idén először ezeket a papíralapú másolatokat a szavazás napján online is közzétették.