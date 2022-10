nepszava.hu;

Budapest;eltűnés;rendőrség;

2022-10-03 12:57:00

Nem indított nyomozást a rendőrség egy Budapesten eltűnt férfi ügyében, családja magánakcióba kezdett

Igaz, a rendőrség is keresi a 32 éves Szűcs Tamást, aki szeptember 28-án szerdán éjjel egy IX. kerület szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott, de nyomozás nem indult. A felesége szerint azért nem, mert felnőtt, beszámítható emberről van szó.

Nem indított nyomozást a rendőrség a 32 éves Szűcs Tamás ügyében – azonban keresik a férfit –, aki szeptember 28-án, szerdán éjjel egy IX. kerület szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott, a férfi családja ezért magánakciót indított – írja az Index.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 32 éves férfi 2022. szeptember 28-án 23 óra 50 perc után tűnt el, a Népszava értesülései szerint a Budapest Parkból távozott ismeretlen helyre. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Szűcs Tamás körülbelül 190 cm magas, sportos testalkatú, haja szőkésbarna, borostás, szemüveget visel.

Utolsó ismert ruházata fehér pulóverből, fekete farmerból, sötét sportcipőből és piros, eldobható esőkabátból állt.

A VIII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Szűcs Tamás tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú-zöldszámon, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

Szűcs Tamás felesége a portál megkeresésére elmondta, hogy mivel felnőtt eltűntről van szó, aki beszámítható, ezért a rendőrség nem indít nyomozást, így a családtagok és a barátok magánjellegű kereséseket szerveznek. Hangsúlyozta, jelentősen

mivel egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy bűncselekmény történt volna.

A feleség azt is elmondta, hogy később megtalálta otthon férje pénztárcáját, benne az összes iratával és a bankkártyájával, de a férfi telefonja szerda óta inaktív, tehát szerinte vásárolni sem tud semmit.

Elmondása szerint a Mancs a Kézben Mentőkutyás Egyesület segítségével kutyás keresésére indultak, és megpróbálták kideríteni, hogy merre indulhatott el a férfi a ferencvárosi szórakozóhelyről. A keresést azonban több tényező is nehezítette. Az elmúlt napok esőzései miatt kevés a nyom, amelyen a kutyák elindulhatnának, és a szórakozóhelytől a férfi otthonáig vezető útvonal is nagyon forgalmas, és több fás-bokros terület is szegélyezi. A feleség elmondása szerint eddig annyit tudnak, hogy Szűcs Tamás valószínűleg hazafelé tarthatott, de továbbra is keresik.