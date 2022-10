R. Hahn Veronika (London);

2022-10-03

Kolosszális brit konzervatív hátraarc

A tehetőseknek kedvező, a hátrányosabb helyzetűeket sújtó adócsökkentési terv elfogadhatatlannak bizonyult, így a pénzügyminiszter egyheti piaci felfordulás után visszavonta.

Liz Truss diadalmenetének ígérkezett, de az előző pénteki mini-költségvetés és az ezt követő zűrzavar katasztrófába sodorta fellépését a Konzervatív Párt éves kongresszusán. Az új brit kormányfő még vasárnap reggeli, a BBC-nek adott átfogó interjújában is ragaszkodott ahhoz a tervhez, hogy a legmagasabb keresetűek 45 százalékos személyi jövedelemadóját 40 százalékra csökkenti a növekedés elősegítése érdekében. Mire hétfő kora reggel Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter hivatalosan visszavonta az elképzelést, több tory nagyágyú, köztük Michael Gove és Grant Shapps volt miniszterek utasították el azt a nyilvánosság előtt. Gove, akinek július eleji lemondása hozzájárult Boris Johnson bukásához, leszögezte, Trussnak "nincs felhatalmazása arra, hogy a leggazdagabbak adóterheit csökkentse, ha egyáltalán valamely réteget előnybe helyezi az adóvisszafogások során, annak nem a jómódúaknak kell lenniük". Shapps elmondta, "szenvedélyesen hisz az alacsony adózásban és egy versenyképes londoni Cityben, de most nincs itt az ideje a bőkezű adakozásnak azok számára, akik a legkevésbé igénylik azt". Maguk a számok sem adódtak össze: a 71 fős tory többség nem látszott biztosítéknak arra, hogy a parlament megszavazza a népszerűtlen intézkedést, mely ellen az elmúlt napokban számos érintett, tehetős üzletemberek és támogatók is tiltakoztak.

Kiadott közleményében a pénzügyminiszter elismerte, a 45 százalékos adókulcs eltörlése "rossz irányba terelte el a figyelmet". "Megértettük az üzenetet és hallgattunk a véleményekre" – közölte a politikus. Később, ugyancsak a BBC-nek nyilatkozva leszögezte, a kormányfő és maga teljes egyetértésben adták fel a tervet, mostantól pedig "tovább lehet haladni a növekedést megcélzó úton". Említett interjújában a látszólag máris éveket öregedett új tory vezető kevésbé volt előzékeny greenwichi és Downing Street-i barátja iránt. Ahogy Nadine Dorris volt kulturális miniszter, Boris Johnson leghűségesebb védelmezője fogalmazott, "autó elé lökte" Kwartenget, amikor vele azonosította a legmagasabb adókulcs eltörlését. A David Cameron oldalán pénzügyminiszterként hat évet lehúzott George Osborne úgy látja, "borotvaélen táncol, vajon Kwarteng megmaradhat- e pozíciójában".

A látványos meghátrálásnem jár együtt azzal, hogy a kormány a 10 százalékos inflációt követve emelné a közkiadások és jóléti kedvezmények mértékét. A font árfolyama gyorsan javult a hír hallatán, - 1,1263-ra emelkedett az amerikai dollárral szemben, hogy azután 1,12-re essen vissza. A választópolgárok reakciójára parányit várni kell. A legutóbbi, szeptember végi Opinium poll szerint a 46 százalékon álló Munkáspárt 19 százalékkal vezetett a 27 százalékon szégyenkező Konzervatívok előtt.