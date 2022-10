nepszava.hu;

Palkovics László;energia;földgáz;

2022-10-04 12:04:00

Palkovics: a rezsicsökkentés szabályainak megváltoztatása önmagában jelentős fogyasztáscsökkentést érhet el

Annak vége, hogy csak jön az olcsó orosz gáz, most már sokkal izgalmasabb, változatosabb energiapiacunk lesz - hangoztatta a miniszter egy keddi konferencián.

Az ellátásbiztonság, a fenntarthatóság és a megfizethetőség szempontjai között kell most alkalmazkodni, és nincs aktuálisabb kérdés az energiapiacnál - erről beszélt többek közt a technológiai és ipari miniszter kedden a Portfolio Energy Invest nevű konferencián a Telex beszámolója szerint.

Palkovics László kifejtette, felül kell vizsgálni a Nemzeti Energia Stratégiát, de rövid távon a földgáz arányának jelentős csökkentése a fő cél. Az elmúlt 12 évben ezért már sokat tettünk, Szlovénián kívül mindenhonnan jön gáz, de a földgáz drága, nem hazai, klíma szempontból sem az igazi. A konkrét intézkedéseknél a hazai földgáztermelés növelése, a paksi üzemidő hosszítása és egy hasonló mátrai hosszítás és átalakítás is szóba került, de az is, hogy miként lehetne itthon más jellegű gázt előállítani. Ezt követően feltette a kérdést, hogyan jutunk el egészen más energiamodellig, alkalmas-e erre a hálózatunk? A földgáz súlya a végső energiamixünkben mindenesetre ma még közvetlenül is 35 százalékos, de ez valójában inkább 44 százalék, ha az áramban és a távhőben is figyelembe vesszük a gáz szerepét - magyarázta.

A tárcavezető szerint a cél az, hogy 2050-ben már csak annyi gáz szerepeljen a magyar energiamixben, ami a kiegyenlítő kapacitások beindításához elegendő, de az sem csak földgáz lehet, hanem akár más típusú gáz is. 2030 mint köztes állapot ebben a változtatásban nagyon fontos állomás. 2050-re ráadásul nullára csökkenthető az orosz gázimport, illetve a felhasznált gáz összességében is harmadára apadhatna, de ehhez másfajta energiaforrások kellenek. A cél azért nehéz, mert nemcsak a gázt kellene árammal kiváltani, de az a cél, hogy az áramimport arányát is mérsékeljük. A hazai villanyhálózat fejlesztése azonban szükséges, mert a hálózat rosszabb állapotú, mint a gáz esetében. De ez nem probléma, ez feladat. A legnagyobb probléma a gyorsan terjedő megújuló energia kompenzációs kifizetései, arányaiban sokkal többet fizetünk, mint Németország - vélekedett.

Palkovics László kitért a szélenergiára is. Ezzel kapcsolatban elmondta, hamarosan olyan szabályozás érkezik, amely segíti ennek az áramtermelési lehetőségnek az újbóli fejlődését. Bár sajnos a szélenergiában nem annyira jók az adottságaink, kevesebb Magyarországon a „szélcsatorna”. A geotermikus energia elsősorban fűtésre alkalmas, a minap megjelent városi távhőárak bebizonyították, hogy érdemes ezzel foglalkozni. A Telex szerint a politikus egyik legmegdöbbentőbb kijelentése az volt, hogy

Annak vége, hogy csak jön az olcsó orosz gáz, most már sokkal izgalmasabb, változatosabb energiapiacunk lesz - zárta előadását Palkovics László.