Juhász Dániel;

oktatás;tüntetés;diák;tanár;sztrájk;

2022-10-05 06:05:00

Sztrájk, tüntetés, polgári engedetlenség – Jön Magyarországon a pedagógusok világnapja

Tanárok, diákok, szülők együtt tiltakoznak ma a kormány oktatáspolitikája, a pedagógusok megfélemlítése ellen.

Országszerte több száz köznevelési intézményben tiltakoznak ma munkabeszüntetéssel a pedagógusok a megalázóan alacsony bérek, a megnövekedett munkaterhek, kifizetetlen túlórák, értelmetlen látszatintézkedések és a kormányzati megfélemlítések ellen. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) által meghirdetett egységes sztrájkra több mint 200 intézményből csatlakoztak tanárok, a Tanítanék Mozgalom által meghirdetett polgári engedetlenségi akciókhoz pedig legalább 57 iskola 746 tanára csatlakozott.

Október 5. a pedagógusok világnapja is, a sztrájk és a polgári engedetlenség mellett több más akcióra is sor kerül. Csütörtök reggel diák-szülő élőlánc lesz a tanárokért Budapesten a Kossuth Lajos utcán és a Rákóczi úton, amelyhez több fővárosi iskola tanulói és szülei csatlakoztak, a tervek szerint a Ferenciek terétől a Keleti pályaudvarig állnak majd sort.

Délután három órakor a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) képviselői átadják a tiltakozást támogató több mint 70 ezer aláírást tartalmazó petíciót az alapvető jogok biztosának budapesti és vidéki irodáinál, felhívva az ombudsmanok figyelmét az oktatási rendszer problémáira, hiányosságaira is. Délután öt órára kétórás hídfoglalást szervez a Grund diákcsoport a Margit-hídra, este hét órától pedig a Tanítanék és a noÁr Mozgalom szolidaritási koncertjén lehet részt venni a Kossuth téren.

Szolidaritási akciók lesznek vidéken, például Veszprémben, Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécsen, Dunaújvárosban és Szombathelyen is. Támogatja a tiltakozásokat 39 civil, szakmai és érdekvédelmi szervezet is a Civil összefogás a pedagógusokért és a diákokért kezdeményezés keretében. „Amit a tanárokkal tettek, az nemcsak róluk, hanem minden munkavállalóról, mindannyiunkról, valamennyiünk megfélemlítéséről szól. Ezért közösen kell fellépnünk, mert ha most nem tesszük ezt, nem marad senki, aki tiltakozhat, amikor ránk kerül a sor!” – olvasható a civil összefogás közleményében, amelyben a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium öt pedagógusának kirúgására, a polgári engedetlenségben részt vevők központi fenyegetésére utalnak.

Ez egyébként kedd reggel is folytatódott: a zuglói Szent István Gimnázium diákjai sorfalat állva próbálták megakadályozni, hogy a tankerületi központ munkatársai bejussanak az intézménybe, attól tartva, hogy az iskola “engedetlen” tanárait is ki akarják rúgni. Az érintett pedagógusok végül „csak” figyelmeztetést kaptak.

A PDSZ október 14-ére is egységes, országos sztrájkot hirdetett, a PSZ pedig november 26-ára, a magyar közoktatás napjára szervez országos demonstrációt.