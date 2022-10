Varga Péter;

Budapesti Fesztiválzenekar;díj;komolyzene;

2022-10-05 13:56:00

Megkapta a világ egyik legrangosabb komolyzenei díját a Budapesti Fesztiválzenekar

A brit Gramophone folyóirat éves díjkiosztóján a Speciális Díjak kategóriájában az Év Zenekara címet közönségszavazással a Budapesti Fesztiválzenekar nyerte el.

Ezt a közönségtől kaptuk, ebben ez a legfontosabb. Hálásak vagyunk, köszönjük azoknak akik ránk szavaztak. Ez nem a szokásos plecsni, amiről valaki eldönti, hogy ki kapja, amit kritikusok vagy állami vezetők osztanak. Az a Fesztiválzenekar kapta, amelyről már sokan sokszor elmondták, hogy a közönség zenekara – mondta Fischer Iván zeneigazgató szerdán reggel azon az online sajtótájékoztatón, amelyet a BFZ a díj elnyerésének alkalmából tartott.

Fischer Iván Berlinből jelentkezett be, miközben a Berlini Filharmonikusokkal tartandó délelőtti próbájára igyekezett a Filharmónia épületébe. A Gramophone szokásos éves díjkiosztóját kedden este tartották Londonban, ezen a Fesztiválzenekar karmesterének említett elfoglaltsága miatt Erdődy Orsolya menedzser-igazgató és Simor András kuratóriumi elnök nélküle vett részt. Oda Fischer Iván videóüzenetet küldött, amiben arról beszélt, hogy olyan zenekart akart, amely különbözik, nem jobb, ez nem verseny. Szólt arról is, hogy ez a legnagyobb siker, amit magyar zenekar valaha elért, és ez a muzsikusaik, munkatársaik, hazai közönségük és nagylelkű támogatóik, fenntartóik sikere is.

– Fantasztikus élmény volt, megálmodtam, hogy megnyerjük a díjat, ami elsődlegesen a muzsikusaink fantasztikus, professzionális munkájának, és Iván kreativitásnak, zsenialitásának köszönhető. A közönség az egész világon szavazhatott, több, mint egy harmadot kaptunk, a BFZ az első magyar zenekar, amely elnyerte a díjat. Az átadó ünnepség a nemzetközi zenei szakma csúcseseménye volt, lemezkiadók, ügynökségek, neves fiatal művészek vettek részt a vacsorán, ahol a „háttérzenét” az Orchestra of the Age of Enlightenment szolgáltatta. Sok kategóriában voltak díjazottak, és más zenei zenei produkciók is elhangzottak. Számomra az Év Fiatal Művésze díj nyertese, Johan Dalene hegedűs nyújtott kiemelkedőt, erről Ivánt is tájékoztatni fogom – hangzott Erdődy Orsolya lelkes beszámolója.

Azt a tíz zenekart, amelyek közül választani lehetett - ez az egyetlen Gramophone-díj, amelyet szavazás után ítélnek oda - szakmai zsűri választotta ki, olyanok voltak közöttük, mint a Bécsi Filharmonikusok, a Mahler Chamber Orchestra, vagy a Bajor Állami Zenekar. Az előző évi lemezfelvételeket vették alapul, tavaly a BFZ Brahms 3. szimfóniáját jelentette meg a Channel Classics holland lemezkiadónál. A világ minden tájáról érkeztek a közönségszavazatok, a Fesztiválzenekar 38 százalékos aránnyal nyert. Újságírói kérdésre válaszolva Fischer Iván, ismét hangsúlyozta a díj kapcsán, hogy a közönség a lényeg, nyilvánvalóan fokozódni fog az érdeklődés a Fesztiválzenekar iránt, még többen fognak jönni a koncertjeikre. Erdődy Orsolya pedig szintén kérdésre reagálva arról beszélt, hogy az állami és a budapesti önkormányzati támogatások egy szerződés értelmében 2024-es év végéig garantáltak, amit több részletben kapnak, optimisták abban a tekintetben, hogy a várt támogatások ez év végéig megérkeznek. A klasszikus zene olyan exportcikke Magyarországnak, amit az egész világon ismernek, a kultúrának egy olyan fontos szegmense, amit minden lehetséges módon támogatni kell.