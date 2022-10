Králik Emese;

oktatás;tüntetés;Magyarország;Szeged;

2022-10-05 16:15:00

„Ma Magyarországon tanítani maga a hazaszeret” – Szegeden is tüntettek az oktatásért

Élőláncot és több demonstrációt is tartottak Szegeden szerda délelőtt: nettó 207 ezer forintért tanítók üzentek Kövér László házelnöknek, diákok követeltek rendes bért tanáraiknak meg tisztességes tankönyveket maguknak és szülők álltak ki a normális oktatási rendszerért.

– Rendbe kell tenni a tanárok bérezését! – így magyarázta egy szegedi diák azt, hogy miért érezte szükségét beállni a csongrádi megyeszékhely Deák Ferenc Gimnáziumánál indított élőláncba szerda reggel, mire társa rögtön kiegészítette: – Nem csak a tanárok bérét kellene rendezni, hanem például a tankönyvek helyzetét is. Több könyvünk is olyan rossz, hogy ki sem nyitjuk, és épp az alulfizetett tanárink csinálnak nekünk használható tananyagot!

Egy másik diák úgy összegzett:

– Éreztetni szeretnénk a tanárainkkal, hogy fontosnak tartjuk az ügyet, az ő helyzetüket éppúgy, mint a teljes oktatásért!

Rajtuk kívül még legalább kétszázan álltak a gimnáziumtól induló élőláncban: diákok, szülők, tanárok, és nem csak deákosok, hiszen a közeli Krúdy középiskolából is jöttek sokan. Közben egy másik nagy szegedi intézménynél, a Gábor Dénes Technikum és Szakgimnáziumnál is tüntettek: többek között a pedagógusok megbecsülését, jobb tananyagot és önálló oktatási minisztériumot követeltek.

A szerdai tüntetések nem voltak előzmény nélküliek Szegeden. Múlt pénteken az országos tiltakozás részeként virrasztottak, majd a hét elején petíciót adtak át az Alapvető Jogok Biztosa területi referensének, a Deák Ferenc Gimnáziumban pedig gördülő sztrájkot tartanak már egy ideje. A múlt héten két, ezen a héten pedig három sztrájknapot hirdettek: ekkor nem tartották meg az első két órát, ideiglenes órarend szerint tanultak az érintett osztályok. A végzősöknek ugyanakkor minden órát megtartanak. Mivel a tanárok előre bejelentett, hivatalos gördülő sztrájkot tartottak, nem pedig polgári engedetlenséget, tankerületi retorzió nem érte őket. Civilek biztatásban viszont bőven volt részük.

– A szülők támogatóak, sokan megállítanak az utcán, megköszönik, hogy kiállunk az jobb oktatásért, hogy küzdünk a gyermekeikért – összegezte tapasztalatait a Deák Ferenc Gimnáziumban németet tanító Milodánovics Hegyi Adrienn.

Noha rengetegen tüntettek szerdán, a tiltakozáshoz és az országos sztrájkhoz Szegeden sokan nem csatlakoztak. Ezt a Deákban angolt és spanyolt tanító Bató Ágnes azzal magyarázta, hogy a közös fellépéshez nagyon összetartó közösség kell. „Mi ide nemcsak dolgozni járunk, nekünk ez tényleg a második otthonunk” – magyarázta elszántságuk okát. Más tiltakozó tanárok úgy látják, azért sem tud igazán átütő erejű lenni egy tiltakozás, mert sokaknak a pedagógusi pálya – épp az alacsony bérek és a lehetetlen körülmények miatt – ma már csak afféle „dobbantó”, amint lehet, továbbállnak, mennek külföldre vagy jobban fizető pályára. Azok közül pedig, akik maradnak és hivatásuknak tekintik ezt a munkát, sokan egyszerűen belefáradnak, kilátástalannak tartják a helyzetüket.

– utalt egy tanár arra az esetre, amikor a béremelést követelő pedagógusoknak azzal vágtak vissza, hogy ott van nekik a nyári szünet, amikor semmit nem csinálnak.

Mindezt ráadásul a tüntető tanárok szerint úgy kellene elfogadniuk, hogy szakmai kérdésekben sem lehet már szavuk régóta. Mint az a Deák előtt tüntetésen is elhangzott, az oktatási kormányzat nem tekinti tárgyaló- és vitapartnernek a pedagógusokat, az alaptanterv előkészítésekor is lesöpörték véleményüket, hiányzik a szakszerű irányítás, de még saját minisztériuma sincs annak az ágazatnak, amely a társadalom egyik legfontosabb pillére. Arra, hogy a belügyi tárcához csapták az oktatást, már nem is lehet mit mondani – dühöngött egy demonstráló, aki saját bevallása szerint hajlik elfogadni azt az összeesküvés-elméletet, hogy szándékosan rombol az oktatásban a hatalom, mert fél a gondolkodó emberektől.

A tüntetők üzentek Kövér László házelnöknek, aki azt mondta, szerinte a tisztességes pedagógus nem a fizetéstől teszi függővé a munkáját. Többen is azt mondták erre: Valóban nem, hiszen akkor már nem tanítanának.

Amikor ez szóba került, a németet tanító Milodánovics Hegyi Adrienn nem is titkolta: nettó 207 ezer forintot visz haza. Aligha túlzott Bató Ágnes, amikor úgy fogalmazott:

– Elsősorban azt kellene elérni, hogy az emberek rájöjjenek: ma Magyarországon tanítani, gyerekekkel foglalkozni maga a hazaszeretet.