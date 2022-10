Súlyosan lesérült Gulácsi Péter

P. L.;

2022-10-06 09:12:00

A magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig kapusa valószínűleg hosszú ideig nem léphet majd pályára.

Súlyos sérülést szenvedett Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig kapusa a klub Celtic ellen vívott Bajnokok Ligája mérkőzésén. A magyar hálóőrt hordágyon kellett levinni a pályáról a meccs 13. percében.

A sérülés amiatt is aggasztó, mert egy látszólag ártalmatlan szituációban, egy passzt követően állt elő a baj. Gulácsi a mérkőzés 10. percében rogyott a földre, miután a passzt követően megbicsaklott a térde.

Marco Rose, a lipcseiek vezetőedzője a mérkőzést követően saját példáját említette és jobbulást kívánt. Úgy fogalmazott: „Péternek gyors és mielőbbi felépülést kívánunk, a csapat és a teljes klub támogatja ebben. A saját példámból én is tudom, hogy sohasem könnyű egy sérülésből egyedül dolgozva visszatérni”.

Az RB Leipzig később a Twitteren azt közölte, hogy Gulácsi súlyos térdsérülést szenvedett, elszakadt az elülső keresztszalagja, ami miatt várhatóan sokáig nem tud majd pályára lépni. A következő napokban további vizsgálatokra kerül sor - tették hozzá. A Nemzeti Sport megjegyzi, hasonló sérülések esetén még az óvatos becslések is féléves gyógyulási folyamattal kénytelenek számolni.

Péter Gulácsi hat sich im Spiel gegen Celtic Glasgow schwer am Knie verletzt. Unser Kapitän zog sich in der 10. Minute ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu und wird längere Zeit ausfallen.



In den kommenden Tagen folgen weitere Untersuchungen. pic.twitter.com/JidKY0TYAZ