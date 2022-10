Bálint Orsolya;

Norvégia;boszorkányüldözés;nőgyülőlet;

2022-10-09 12:56:00

Boszorkányt nem égetnek, de a nőgyűlölet ma is lángol

1617-ben, karácsony napján hatalmas vihar csapott le egy északnorvég kis halászfalura, Vardø szigetén. Tíz hajó elsüllyedt, a sziget teljes férfi lakossága, több mint negyvenen odavesztek, ám a tragédiák sora ezzel csak elkezdődött. Három évvel később, a történelem egyik legnagyobb boszorkányperében 91 nőt ítéltek el és küldtek máglyára a hamis váddal, hogy ők okozták a gyilkos vihart. Ma Vardø szigetén modern emlékmű tiszteleg a mártír nők előtt, akiknek legnagyobb bűne az volt, hogy életben akartak maradni, ha már így hozta a sors, férfiak nélkül. A nőgyűlölet a világ legrégebbi előítélete – 1799 óta magyar szavunk is van rá, noha több ezer éve létezik. Érdemes a régi történeteket feleleveníteni, mikor az internet által szélsőségesen polarizált társadalomban, vagy épp a nők reproduktív jogainak korlátozásával újra teret kaphatnak a nőellenes indulatok.

A XVII. századig Vardø békés, csendes kis sziget volt Finnmark megyében, Norvégia északi peremvidékén, a Barents-tengeren. Az itt élő férfiak halászatból tartották fenn családjaikat, míg a nők a ház körül dolgoztak, a gyerekekről, idősekről gondoskodtak. Miután a nagy viharban a férfiak mind odavesztek, a nők magukra maradtak, és az ő túlélésük is veszélybe került. Az ügyes, öntudatos Kirsti Sørensdatter sokszor kijárt halászni férjével, aki egyenrangú társként bánt vele. Így a talpraesett asszony átvette az irányítást a megmaradt hajók fölött, és nekilátott megszervezni az önfenntartó, kényszerből matriarchális közösséget a szigeten. Míg ők az életben maradásért küzdöttek, a „feminista miniállam” felébresztette a szárazföldi hatalmasságok haragját. A rövid életű emancipáció­nak végül a babonák és a boszorkányüldözés kegyetlen véget vetettek.

Egészen a középkorig a varázs­erő, a természeti mágia vagy a szellemvilág megidézése elfogadottnak számított számos kultúrkörben. Az egyre terebélyesedő katolikus egyház aztán hatalmát megszilárdítandó, mindennemű mágiát a boszorkányság címszava alá sorolt és üldözni kezdte azokat, akik nem az ő szabályaik szerint éltek. Rengeteg ártatlan nő esett áldozatul a ­XVI–XVIII.­ századig, Európától Ame­rikáig folyó boszorkányüldözéseknek (lásd még a trieri boszorkánypereket 1581–1593 között, majd száz évvel később a „salemi boszorkányokat”), de akadtak „férfi boszorkányok”, máglyára vetett eretnekek is. Vardø esete azért kivételes, mert egyetlen kis falu összes asszonyát vádolták boszorkánysággal, szisztematikus nőellenes leszámolás volt, és a pereket dokumentálták is.

Északról fúj a gonosz

Sokáig Európa-szerte elterjedt nézet volt, hogy „a Sátán északon lakozik”, és a jeges sarki széllel száll alá, melynek borzongató süvöltését a hajósemberek az ördög hívószavának vélték. A Barents-tengeri útvonalon az Orosz Cársággal kereskedő hollandok körében is elterjedt babona volt, hogy a szélben démonok és más alvilági lények szálldosnak éjjelente. Az északi boszorkányokat okolták minden rossz időjárásért: ők kavarták a forgószelet, küldték a ködöt, villámlást, mennydörgést is szegény tengerészekre. A tengeri mágia legveszedelmesebb művelői pedig a fáma szerint a norvég boszorkányok voltak. Finnmark megye ekkoriban nagyjából 3000 fős, jórészt számi (finnugor eredetű) lakossága ráadásul kitartott ősei tradíciói mellett, nem vették fel a kereszténységet, így hitetlenként a dán királyok keresztes hadjáratainak kedvelt célpontjai voltak, olykor a germán és a skót harcosok is ide indultak boszorkányra vadászni.

Egész Skandináviában terjedtek róluk a rémtörténetek, a Vardø szigetén álló Domen-hegyről azt híresztelték, ott található a pokol kapuja, ahol a boszorkányok szombatonként összegyűlnek és mágikus rituálékat tartanak. Ezt a boszorkányperek vádlottai végül meg is erősítették – hosszas és könyörtelen kínzások után.

Hollóvá változtatta

Három évvel a vardøi férfiakat elveszejtő vihar után, 1621 januárjában a Szent Inkvizíció emberei megérkeztek a szigetre, és valamennyi túlélőt megvádolták boszorkánysággal. A krónikák szerint Mari Jørgensdatter volt az első, aki megtört a kínzások alatt, és beismerte, hogy szenteste éjjelén maga a Sátán látogatta meg. „A gonosz busás jutalmat ígért Marinak, ha a szolgálatába áll. Miután beleegyezett, a Sátán megharapta a bal kezét, a két leghosszabb ujja közt hagyva a jelét. A gonosz, aki magát Saclumbnak nevezte, megparancsolta neki, menjen el Kirstihez, így is tett. Kirs­ti azt mondta Marinak, induljon Lyderhornba, és hogy gyorsabban odaérjen, hollóvá változtatta őt” – írták a korabeli hivatalos periratokban, melyeket Rune Blix Hagen norvég történész gyűjtött össze.

„Anne Larsdatter elismerte, hogy többször is kirepült a pokol kapujához a boszorkányszombati szertartásra. Elmondta, hogy az ördög csomót kötött a boszorkányok nyelvére, így addig nem tehetnek vallomást, míg úszópróbának nem vetik alá őket” – rögzítették az inkvizítorok, majd őt is összekötözött csuklókkal és bokákkal vízbe dobták, úszópróbára. Aki fennmaradt a felszínen (vagyis nem fulladt meg), annál bizonyítottnak tekintették a boszorkányságot és máglyára küldték.

Kirsti Sørensdatter ezalatt nem is volt a faluban, ám mikor hazatért, őt is elfogták és kihallgatták mint „főboszorkányt”. Végül őt is megtörték: elismerte, hogy egy számi öregasszonytól tanult varázslást, emiatt 1621 áprilisában máglyára vetették. Norvégiában 1663-ig még közel százötven nőt égettek el elevenen, mert életvitelük, gondolkodásmódjuk fenyegetést jelentett a fennálló rendre.

A boszorkányság vádja a nők ellen elkövetett rendszerszintű, társadalmi, vallási és közösségen belüli erőszak epitómájává vált. Világszerte több ezer nőt gyilkoltak meg koholt vádak alapján, akár a rossz termés vagy egy gyermek halála miatt. Történelmi jóvátételként a katalán parlament az idén januárban rehabilitálta a boszorkányüldözések több mint 700 áldozatát, pedig náluk a Szent Inkvizíciónak még csak joghatósága sem volt. A mai napig számos nőjogi tüntetésen megjelenik transzparenseken a „Mi vagyunk az unokái a boszorkányoknak, akiket nem tudtatok elégetni” jelmondat, bár ennek szerzője Tish Thawer népszerű kortárs amerikai fantasyírónő volt. Az ifjúsági irodalomban gyakran szerepelnek boszorkányok, mint emancipált, saját útjukat járó nőalakok. Kiran Millwood Hargrave brit bestsellerírónő The Mercies című regényét épp a vardøi boszorkányperek ihlették, és bár egy letűnt korban játszódik, a kritikák szerint kísértetiesen mai történet.