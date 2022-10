Videó: megalakult az új európai politikai csúcsszervezet, Orbán Viktort pfújolással, bekiabálásokkal várták

Á. Z.;

Orbán Viktor;Európai Politikai Közösség;csúcstalálkozó;Prága;

2022-10-07 13:28:00

A magyar miniszterelnök az Európai Politikai Közösség konferenciájának a második napján ment tárgyalni a prágai várba.

Az incidensről készült videón is jól hallható pfújolással és bekiabálásokkal várták tüntetők Orbán Viktort az új csúcsszervezet , az Európai Politikai Közösség (EPK) konferenciájának második napján a prágai vár előtt.

A miniszterelnök egy Volkswagen Multivan típusú autóval gördült be az épületkomplexum elé, a tüntetők pedig azonnal rázendítettek, amikor kiszállt. Pénteken, az EPK-találkozó második napján az energiaválságról lesz szó.

Bár az EPK-t elvileg azért hozták létre, hogy az európai országok valamiféle egységet mutassanak Vlagyimir Putyin Oroszországával szemben, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azzal vádol, hogy manipulálja az energiahordozók árát, Orbán Viktor és kormánya kivételt kért és kapott a vezetékeken történő olajszállítás EU-s tilalma alól, hivatalosan pedig ellenez mindenféle szankciót, amellyel az Európai Unió az orosz gázipari óriást, a Gazpromot sújtaná. Ez nemsokára az EU-n belül is konfliktusokat szülhet, Ursula von der Leyen legalábbis a szerdán az EP előtt tartott beszéde tanúsága szerint egységes árkorlátozással küzdene az Oroszország által gerjesztett infláció ellen.

Putin has been using energy as a weapon, causing economic and social hardship.



The measures we have put in place provide us with a first buffer of protection.



Now we will step up to tackle rising energy costs ↓

https://t.co/fDf1PiaBhD