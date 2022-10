nepszava.hu;

Oroszország;Szergej Lavrov;atomfegyverek;

2022-10-08 14:23:00

Szergej Lavrov: az orosz nukleáris elrettentő politika tisztán védelmi jellegű

Ennek ellenére egyes orosz politikusok szóban szinte naponta fenyegetnek a legsúlyosabb következményekkel.

Oroszország nukleáris elrettentési politikája tisztán védelmi jellegű - mondta el az orosz külügyminiszter egy lapinterjúban.

A nukleáris elrettentés terén folytatott politikánk tisztán védelmi jellegű (...) Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy Oroszország továbbra is elkötelezett az öt nukleáris fegyverrel rendelkező állam vezetőinek ez év január 3-án tett nyilatkozata mellett, amelyben megerősítették a nukleáris háború elfogadhatatlanságát” - fogalmazott Szergej Lavrov a TASZSZ szemléje szerint. Hozzátette, elfogadhatatlan az a „fenyegető hangnem”, amikor a nyugati országok azt mondják, következménye lesz, ha Oroszország nukleáris fegyvert vet be. „Ezeket teljes mértékben az érintett nyugati politikusok lelkiismeretére bízzuk. Nem áll szándékunkban vitatkozni velük erről a témáról, ez nyilvánvalóan felesleges” - hangsúlyozta Lavrov.

Mindeközben a háborús hiénák egy csoportja - élükön Dmitrij Medvegyev volt miniszterelnökkel és Razman Kadirov csecsen hadúrral - lényegében naponta fenyegetik meg Ukrajnát atomfegyverekkel. Mint lapunk is beszámolt róla, a korábbi kormányfő nemrégiben arról értekezett, amennyiben bevetik legfélelmetesebb fegyverüket az ukrán „rezsim” ellen, akkor a NATO még ebben az esetben sem avatkozna be, mert „Washington, London és Brüsszel biztonsága sokkal fontosabb az észak-atlanti szövetség számára, mint a haldokló Ukrajna sorsa”.