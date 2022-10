nepszava.hu;

Szijjártó Péter;Ózd;tömeges elbocsátás;

2022-10-08 21:23:00

300 embert tesz utcára az az ózdi gyár, melynek indulását Szijjártó Péter jelentette be

Rövid időn belül ez már a sokadik üzem, amely bezár vagy leépíti kapacitásait a borsodi városban.

Háromszáz embert bocsátanak el a jakuzzikat és medencéket gyártó ózdi Wellisből - adta hírül szombat este az RTL Klub Híradó.

„Az energiaválság és a háború kedvezőtlen hatására a korábbiakról töredékére csökkent a medencekereslet Európában, mondhatni erőteljesen befagyott az európai medencepiac. Ezért sajnos háromszáz dolgozónk elbocsátására kényszerülünk az ózdi üzemünkből” - nyilatkozta a csatornának a vállalat kommunikációs vezetője, Bálint-Szekeres Enikő.

Főként fizikai dolgozókat küldenek el decemberig. Nem ez az első tömeges létszámleépítés a városban, mint lapunk is beszámolt róla, a svájci ABB két éve jelentette be, hogy bezárja gyárát, és elküldenek 1200 dolgozót. Idén bezárt a város másik nagy foglalkoztatója, a Johnson Electric is.

A gyárbezárások után a kormányzat hónapokon át próbált munkahelyeket vinni a városba. 2020 őszén, majdnem pontosan két évvel ezelőtt a magyar tulajdonú jakuzzi- és medencegyártó cég, a Wellis Ózdra települését Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be. Elmondta akkor, hogy ez a nyolc és fél milliárd forintos beruházás nyolcszáz új munkahelyet hoz létre Ózdon és környékén, és ehhez pedig az Orbán-kormány 3 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít. Alig egy évvel a bejelentés után Szijjártó Péter hivatalos útra Pozsonyba repült, méghozzá ezzel a sugárhajtású repülőgéppel, ami akkor a Wellis Magyarország Zrt. tulajdona volt – ezt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő derítette ki. Sem a KKM, sem a cég nem válaszolt akkor, miért a Wellis magángépével ment a 200 kilométerre lévő szlovák fővárosba a tárcavezető.

A leépítéséről a város polgármestere Facebook-kommentekből értesült. „Korábban 2400-2500 főt foglalkoztattak azok a nagy foglalkoztatók, akiknek a jelenlegi épületeiben most összesen 394 ember dolgozik. Ez a város számára katasztrofális” - fogalmazott Janiczak Dávid.

A Wellis Magyarország Zrt. azt vállalta, hogy 800 embert foglalkoztatnak majd Ózdon. Az elbocsátások után háromszázan maradnak