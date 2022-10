Korom Milán;

Forma-1;

2022-10-09 11:03:00

Verstappen furcsa közjáték után lett újra világbajnok

A Red Bull holland pilótája nyerte az esőzés miatt alaposan lerövidült Japán Nagydíjat. Előbb úgy tűnt, nincs címvédés, ám Charles Leclerc leintés utáni időbüntetése miatt mégis megtörtént.

Elképesztően szoros versenyt szokott a Japán Nagydíj szombati időmérő edzése, ugyanis a világbajnoki címét megvédeni készülő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője egy századdal előzte meg Charles Leclerc-t (Ferrari), de Carlos Sainz Jr., a monacói csapattársának lemaradása is mindössze hat század volt.

Vasárnapra aztán megérkezett a várt eső, így a mezőny átmeneti esős abroncsokon startolt. Leclerc egy rövid időre megelőzte Verstappent, aki azonban a külső íven bátrabb féktávot véve visszaverte a támadást. Hátrébb estek-keltek a pilóták, többen is megforogtak, míg Sainz falba állította az autóját, de Alexander Albon (Williams) versenye is véget ért. Beküldték a pályára a biztonsági autót, majd a harmadik körben piros zászlóval félbe is szakították a versenyt.

„Extrém esőgumit kellett volna feltenni, semmit nem láttam – árulta el Sainz. – Megcsúsztam és elvesztettem a kontrollt. Nagyon ijesztő volt, hogy a pálya közepén maradtam, s tudtam, a többiek pedig nem fognak látni” – folytatta a spanyol pilóta.

A verseny nem állórajttal folytatódott, s ekkor már csak 40 perc volt hátra. Sebastian Vettel (Aston Martin) és Nicholas Latifi (Williams) kockáztatva egyből kiállt átmeneti esőgumiért, majd két körrel később a teljes élmezőny így tett.

Verstappen folyamatosan növelte a távolságot, érdemi csata a negyedik helyért kezdett kialakulni Esteban Ocon (Alpine) és Lewis Hamilton (Mercedes) között. A hétszeres világbajnok a kanyarokban folyamatosan ráesett a franciára, ám a túl nagy leszorítóerő miatt nem rendelkezett kellő végsebességgel az előzéshez.

Öt perccel a vége előtt Sergio Pérez (Red Bull) utolérte Leclerc-t, a felek az utolsó kanyarig csatáztak egymással. Ekkor a monacói átvágta a pályát, majd blokkolta a mexikóit, s ezáltal az aszfaltcsíkon megtartotta a második helyet. Az eredetileg 53 körösre tervezett verseny a 28.-ban ért véget.

„Örülök, hogy versenyeztünk. Eléggé esett az eső és nehéz volt vezetni. Az autó ugyanakkor remekül viselkedett. A bajnokságot jó lett volna itt megnyerni, de kiváló lehetőségünk lesz erre a következő futamon” – jelentette ki Martin Brundle kérdésére Verstappen, aki ekkor még úgy tudta, Japánban nem tudta megvédeni a címét.

„Elég izgalmas csata volt Charles-lal. Próbáltam a végén megelőzni, aztán elhagyta a pályát. Igazságos, jó versenyzés volt” – kapta meg a szót Pérez, majd Brundle közbeszólt, hogy Leclerc öt másodperces büntetést kapott, így a mexikói második, csapattársa pedig világbajnok.

„Nagyszerű eredmény a Hondának a japán szurkolók előtt. Az, hogy Max világbajnok lett, óriási nap nekünk„ – tette hozzá Pérez.

„Az ötödik körtől kezdve egyre jobban szenvedtem az abroncsokkal. Gratulálok Maxnak a második világbajnoki címéhez. Idő kérdése volt, mikor történik meg ez. Arra törekedtünk, hogy minél jobb csapat legyünk, legközelebb nagyobb kihívás elé akarjuk állítani” – jelentette ki a végül csak harmadik Leclerc.

Negyedikként Ocon ért célba Hamilton előtt, pont szerzett még Vettel, Alonso, Russell, Latifi és Norris.

A vb két hét múlva az Egyesült Államok Nagydíjával folytatódik Austinban.