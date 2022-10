P. L.;

Gyurcsány Ferenc szerint antiparlamentáris azt kérni pártpolitikusoktól, hogy ne tüntessenek

Felmerült az igény, hogy pártpolitikusoknak nem kéne exponálniuk magukat a tanártüntetéseken, a DK elnöke szerint ez nincs rendjén.

Hosszú fejtegetésbe kezdett a Facebookon Gyurcsány Ferenc arról, miért is tartja jó ötletnek, hogy a pedagógusok demonstrációján pártpolitikusok igyekezzenek felhívni magukra a figyelmet. A Demokratikus Koalíció elnöke azokra az egyre sokasodó véleményekre reagált, melyek szerint a többszörösen leszerepelt ellenzéki pártok képviselőinek megjelenése a demonstrációkon valójában többet árt az adott közügyek képviseletének - jelen esetben a pedagógusok tarthatatlan helyzetével kapcsolatban -, mint amennyit használ.

Gyurcsány Ferenc érvelésének lényege, hogy Magyarország parlamentáris rendszer, az országos közügyek intézése pedig elsősorban a parlament, a kormány és intézményei hatáskörébe tartoznak, így aztán

Ezt követően a volt miniszterelnök azokon az álláspontokon élcelődött, amelyek „a tiszták akciójának” fontosságát hirdetik a politikai elit ténykedése helyett, és a civil szférát kívánják erősíteni a pártok helyett. „Szerintem meg az utcaseprő akkor is seperjen, ha pár jó érzésű ember rendben tartja a háza előtti járdát. Az orvos akkor is gyógyítson, ha a szomszéd Rozi néni teljesen biztos abban, hogy a szemhályogot Neogranormonnal kell gyógyítani. (Ne próbálják meg!)” - közölte válaszul, hozzátéve, a képviselőknek akkor is el kell végezniük a munkájukat, ha ez valakinek tetszik, és akkor is, ha nem. Elképzelése szerint „a nép megválasztott képviselői” ott kell legyenek mindenhol, mert „több felhatalmazásuk van a nemzet ügyének képviseletére, mint majdnem bárkinek”.

Gyurcsány Ferenc azt elismerte, hogy vannak idegesítő politikusok, illetve hogy sokak szemében ő és a DK is az, aki így gondolja, azoknak azt javasolta, hogy „csináljanak jobbat”. Ezt követően „megmondó médiacukiknak” nevezte azokat a véleményformálókat, akik szerinte „szellemesnek tűnő szövegekben” fejezik ki ellenérzéseiket a jelenleg exponált politikusokkal kapcsolatban.

A DK elnöke konkrétan ugyan nem nevezte meg, hogy pontosan kiknek címzi üzenetét, mindenesetre a közelmúltban nem csak a civil szférából kapott bírálatot a párt ténykedése, Ander Balázs Jobbik-alelnök tegnap például hosszú Facebook-bejegyzésben kommentálta a DK azon szándékát, hogy részt akarnak venni a tanártüntetések szervezésében. Úgy fogalmazott, „piócaként rátelepedni, valamint kisajátítani a pedagógusok és a diákok pártfüggetlen tiltakozási hullámát, több mint kontraproduktív”, hozzátéve, „csak a vak nem látja, hogy mindez egyes egyedül a tudás és értelmiségellenes, a nemzet napszámosait alattvalónak tartó hatalom érdekeit szolgálja, és a legnagyobb kárt maguknak az érintetteknek okozza”. Ezért a DK-t a civil kezdeményezés tisztaságának tiszteletben tartására szólította fel.