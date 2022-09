nepszava.hu;

2022-09-28 08:51:00

Gyurcsány Ferenc: Dobrev Klárának nem volt köze a vereséghez, az előválasztás félreértés volt, a DK-nak hamarosan másfélmillió szavazója lehet

„Mert a parlamentben nem az egyéni teljesítmény, hanem a csoport teljesítménye számít”. Természetesen semennyire sem tartja magát felelősnek az országgyűlési választásokon elszenvedett ellenzéki vereségért.

Az április országgyűlési választások óta először adott interjút Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. A Partizán stúdiójában többek között arról beszélt, hogy „az előválasztás önmagában egy félreértés volt”.

A DK elnöke úgy vélekedett, „téves az a logika, hogy a legjobb jelöltnek kell győznie, mert

„Azt hiszem, mi nem mertünk azzal szembenézni elég okosan, hogy valójában nem az a kérdés, hogy melyikünk kampányol jobban Kalocsán, hanem hogy kinek a frakciója képvisel olyan politikát, amelyben az ország többsége hisz” – jelentette ki a DK elnöke.

Gyurcsány arról is beszélt, hogy hatalmas csalódással figyelte azt, amit a jelölt (Márki-Zay Péter - a szerk.) csinált. "Ő azt kérte, hogy mi ne nagyon mutassuk magunkat. Én nem bántam, hogy ezt kérte, őszintén szólva” - mondta.

Azt sem bánta meg, hogy a vereség estéjén nem állt ott Márki-Zay mögött, Dobrev Klárát pedig kifejezetten lebeszélték erről.

Gyurcsányt meglepte, hogy Márki-Zay Péter győzni tudott az előválasztáson, mindazonáltal úgy látja, hogy a második forduló után az ellenzék folyamatosan csak támogatókat vesztett. Ezt a mai napig rejtélynek tartja, de szerinte a miniszterelnök-jelölt személyének kiválasztása ártott az ellenzéknek.

Úgy látja, hogy Márki-Zay „drámai, kulturális, emberi, politikai hibákat” ejtett, ami szerinte nagyrészt „a felkészületlenségéből fakadt”. Szerinte

Az ellenzéki együttműködés jövőjéről a DK elnöke azt mondta, a Fidesszel szemben biztosan egy ellenzéki blokknak kell felállnia, de

Arról, hogy személy szerint miért nem mondott le a sokadik ellenzéki vereség után, Gyurcsány Ferenc azt mondta,

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy rossznak tartja a vég nélküli felelősségkeresést. Arra számít, hogy tavasszal, ahogy a Fidesz veszít a támogatottságából, nekik

Gyurcsány a negyedik kétharmad után is úgy látja, hogy csak választással szabad megpróbálni a rendszer leváltását, mert a másik lehetőség, hogy megindul a nép.

Azért nincs benne az árnyékkormányban, mert nem akar kormánytag lenni, nincs ilyen ambíciója. Szerinte amit Dobrev Klára az árnyékkormányban képvisel, az a magyar jövő. A többi ellenzéki pártnak is adnának pozíciókat, de most nem kezdenének el árnyékminisztériumokat osztogatni. Igaz, mint arról mi is beszámoltunk, Dobrev korábban azt mondta, más pártok politikusai számára is tett ajánlatot árnyékminiszteri pozícióra, ám pártjuk „letiltotta őket”.

A 2024-es önkormányzati választásról azt mondta, még nem döntötték el, hogy támogatják-e Karácsony Gergely újraindulását főpolgármesterként, igaz, nemrég elmondta neki kritikáit. Mint mondta, ha lesz saját jelöltjük, akkor eldöntik, milyen módon, előválasztással vagy tárgyalással juttatják érvényre akaratukat. Legkésőbb 2023 őszére ki kell alakulnia, kik indulnak el.

Gyurcsány bejelentette, hogy egy éven belül eladják az Apró-villát. Persze nem a történeti örökség (a szemlőhegyi villát előbb a nyilasok, majd a kommunisták kobozták el a tulajdonosától, majd állami vezetőként Apró Antalnak, Dobrev Klára nagyapjának utalták ki) vagy a kritikák miatt akarnak rá apróhirdetést feladni. A költözés valódi oka az, hogy már csak hárman laknak benne, „a Klára, a Marci meg én. És ráadásul a Klára az idejének a felét Brüsszelben tölti, úgyhogy kóválygunk abban a hatalmas nagy házban. Hát mi a csudát csinálunk mi ott?”

Gyurcsány Ferenc 61 évesen úgy érzi, hogy egy-két ciklust még végigcsinál, de konkrét dátumot nem tűzött ki. Bizonytalan, hogy megírja-e valaha az őszödi beszédben beígért „kurva jó könyveket a modern magyar baloldalról”.