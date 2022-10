Rónay Tamás;

Tündérmese Vucic állítása, hogy Magyarországnak meg kellett volna támadniat Szerbiát

Vucic története ezer sebből vérzik.

Aleksandar Vucic kiválóan ért ahhoz, hogy elterelje a figyelmet az otthoni bajokról, ha ég a ház. Márpedig Belgrádnak egyre súlyosabb belpolitikai és gazdasági válsággal kell megküzdenie. Az új kormányt még mindig nem nevezték ki, pedig a parlamenti választást a magyarral egy időben, április 3-án rendezték meg, s közben az Európai Unió részéről egyre nagyobb nyomás nehezedik Belgrádra, foglaljon állást: Moszkvát vagy Brüsszelt választja-e. Emellett az is elvárnák tőle, hogy rendezze a viszonyt Koszovóval. Bár Vucic rendre azt állítja, valóságos aranykort él át hazája az ő vezetésével, a gondokat jól mutatja, hogy országa a minap a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) és az Egyesült Arab Emírségektől is hitelt kért.

Vucic azonban nem csak ezekkel a gondokkal foglalkozott sebtiben összehívott szombati sajtóértekezletén, hanem előállt egy lehetetlen történettel.

A szerb elnök azt állította, mindezt a magyar kormányfő mondta el neki és az ő engedélyével adja tovább. Azt is közölte, hogy ez az akkori amerikai elnök, Bill Clinton és Margaret Thatcher ötlete volt. Mint mondta, Orbán akkori kormányfőként fel is kereste a briteket, s Thatcherrel is találkozott, aki közölte vele: rossznéven vette, hogy Magyarország nem támadta meg Szerbiát, ez sok brit katona életébe kerül majd.

A másik, hogy Clinton nem akart szárazföldi akciót Szerbia ellen, ezt meg is megírta önéletrajzi könyvében. S le is vezette, miért, mint rámutatott, ez túl nagy emberáldozattal járt volna.

A tény ezzel szemben az, hogy Vucic 1999-ben Slobodan Milosevic néhai jugoszláv elnök elnyomó gépezetének volt tagja, s tájékoztatási miniszterként nagy szerepe volt az akkori cenzúra bevezetésében, illetve már akkor félretájékoztatta a közvéleményt.