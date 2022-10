nepszava.hu;

oktatás;tüntetés;fenyegetés;tanárok;PDSZ;Pintér Sándor;tankerületi központok;

2022-10-10 10:08:00

„El a kezekkel a tanárainktól!” – Több százan tiltakoztak Budán az állami fenyegetések ellen

A szervezők egyik fő követelése, hogy a közoktatásért is felelős Pintér Sándor belügyminiszter azonnal üljön le tárgyalni a szakszervezetekkel.

Petíciót adtak át és követeléseiket fel is olvasták a szervezők a Közép-Budai Tankerület Fő utcai épületél a Kacsa utcában, ahol hétfő reggel nyolc órakor több százan, szülők, nagyszülők, pedagógusok, diákok tüntettek és demonstráltak a polgári engedetlenségre hivatkozva kirúgott és kirúgással, retorzióval fenyegetett tanárok mellett.

El a kezekkel tanárainktól, szabad ország, szabad oktatás, fizessétek ki, fizessétek meg a tanárainkat! A Mérce által élőben közvetített tüntetésen ezeket az elmúlt hetekben országosan ismertté vált jelszavakat is skandálta a szülői közösségek tömeg azután, hogy az állami iskolákat fenntartó állami szervezet egyik munkatársának sikerült átadniuk azt a petíciót, amelyet Hajnissné Anda Évának, a Közép-Budai Tankerület vezetőjének címeztek, és hétfő reggelig több mint 650-en írtak alá.

A tiltakozók a tankerület épületére tiltakozó feliratokat ragasztottak, amelyeken a többi között „a sztrájk alapjog, elég a fenyegető levelekből, nem daráltok le minket” feliratokat ragasztották, a járdára pedig krétával bárki írhatott tiltakozó, követeléseket megfogalmazó szövegeket.

A tankerületi vezető azonban nem ment ki, hogy szembenézzen a demonstrálókkal, akik személyesen neki is intézték a tanárok kirúgásával általa is fenyegetett tanárok mellett kiálló levelet, hozzátéve: a diákok tankötelezettségének teljesítését éppen a tankerületi központ akadályozza, ami elfogadhatatlan. Felsorolták a konkrét követeléseiket is:

– Mondjon le, mondjon le – zúgott a budai utca a csaknem egy órás demonstráció végén, ahol a tiltakozók által bemondottak szerint csaknem húsz általános iskolából, gimnáziumból érkeztek ide, és nemcsak Budáról, Pestről is. A felháborodás ugyanis terebélyesedik azóta, hogy a terézvárosi Kölcsey Ferenc Gimnázium több, polgári engedetlenséget vállaló tanárát kirúgták, és azóta sok tucatnyi pedagógust fenyegettek meg emiatt a tankerületek vezetői.

A tüntetés a Himnusz eléneklésével ért véget, de előtte a szervezők kérték, hogy akárcsak október 5-én, most 14-én pénteken is vegyenek részt minél többen az újabb demonstráción. Amint alapunk is hírt adott róla, péntek délutánra a Diákok a tanárokért nevű csoport szervez vonulásos demonstrációt „El a kezekkel a tanárainktól!” címmel, a tervek szerint a Hősök terétől mennek majd a Belügyminisztérium elé. Ugyancsak péntekre hirdetett újabb egységes, országos iskolai sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ).