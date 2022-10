Juhász Dániel;

oktatás;

2022-10-10 06:05:00

Hétfő reggel a szülők demonstrálnak, péntekre a pedagógus szakszervezetek hirdettek országos sztrájkot

A pénteki munkabeszüntetésre október 4-ével ellentétben már nemcsak a PDSZ, hanem a PSZ is mozgósít.

Sem a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól (BRFK), sem az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) nem kaptunk választ arra a kérdésünkre, miért vegyültek civil ruhás rendőrök a pedagógusok kirúgással fenyegetése ellen tüntető szülők, diákok, tanárok közé péntek reggel a Külső-Pesti Tankerületi Központnál. Mint azt lapunk is megírta, a pestszentlőrinci Karinthy Frigyes Gimnázium polgári engedetlenségben részt vevő tanárai pénteken személyesen keresték fel Rábel Krisztina tankerületi igazgatót, hogy átvegyék figyelmeztető leveleiket, amelyben munkaviszonyuk megszüntetését helyezték kilátásba, közben kint az utcán több száz szimpatizánsuk tüntetett. Berta Beáta, az iskola egyik tanára, miután megkapta a levelét, arról is beszámolt, hogy még bent az irodában is volt egy civil ruhás rendőr.

A BRFK-tól és az ORFK-tól is szerettük volna megtudni többek között azt, hogy mi indokolta a civil ruhás rendőrök jelenlétét a helyszínen de még az irodában is. Kérdéseinkre az ORFK azt írta, hogy a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság biztosította „a rendezvényt”. A BRFK munkatársa tájékoztatást ígért, de lapzártánkig ezt nem kaptuk meg.

Hétfő reggel a Közép-Budai Tankerületi Központ elé szervezett demonstrációt több szülő, hogy tiltakozzanak a tanárok retorziókkal fenyegetése, elbocsátása ellen. Péntek délutánra a Diákok a tanárokért nevű csoport szervez vonulásos demonstrációt “El a kezekkel a tanárainktól!” címmel, a tervek szerint a Hősök terétől mennek majd a Belügyminisztérium elé. Ugyancsak péntekre hirdetett újabb egységes, országos iskolai sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ).

– Folyamatosan záporoznak hozzánk a megkeresések a sztrájk megszervezésével kapcsolatban, én úgy látom, hogy a diákok kiállása és az egyre nagyobb szülői támogatás sok kollégát felbátorított, hogy csatlakozzon a sztrájkhoz – mondta lapunknak Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője. Hozzátette: a pénteki munkabeszüntetésre október 4-ével ellentétben már nemcsak a PDSZ, hanem a PSZ is mozgósít, így nagyon valószínű, hogy a korábbinál több intézmény pedagógusai csatlakoznak.

Támogatja a tiltakozó pedagógusokat az akadémikusokból álló Stádium 28 Kör, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) is. „Egyetemistaként átérezzük azoknak a középiskolás diákoknak a csalódottságát és félelmeit, akik a jelenlegi helyzetben úgy érzik, a tanáraikkal kapcsolatban született méltánytalan intézményes döntések csökkentik a tanuláshoz való jogukat” – olvasható a HÖOK közleményében, amelyben azt is felidézték, hogy míg 2016-ban a pedagógus szakra jelentkezők száma 20 286, a felvettek száma 10 167 volt, 2022-ben már csak 11 977 és 6453 főt jelent ugyanez a két kategória, vagyis hat év alatt a felére csökkent azoknak a fiataloknak az aránya, akik tanárként tanulnának tovább.