Papp Zsolt;

2022-10-11 10:09:00

Magyarország rég látott ekkora inflációt, a gáz ára 121 százalékkal nőtt

A KSH szerint egy év alatt 62,1 százalékkal, egy hónap alatt 59 százalékkal nőttek a rezsidíjak. Nem meglepő módon az infláció szeptemberben, ha csak hajszálnyival, de átlépte a 20 százalékot.

Az előző hónapban mért 15,6 százalékról 20,1 százalékra ugrott szeptemberben a 12 havi infláció, így 26 éves rekord dőlt meg. Utoljára 1996 novemberében volt ilyen gyors a pénzromlás. Miközben Európában már lefele mennek az energiaárak, idehaza most robbant be az energiainfláció: a kormány augusztusban törölte el a „rezsicsökkentést”, és a lakosság szeptemberben kapta meg az első emelt számlákat.

A KSH szerint egyetlen hónap alatt a lakossági energiaárak 59,2 százalékkal nőttek, ezen belül a vezetékes gáz ára 121 százalékkal, a tűzifa 32,7, az elektromos energia pedig 28,9 százalékkal drágult egyetlen hónap alatt – ennyit arról, hogy az áremelkedés csak az „átlag felett” fogyasztókat érinti.

A kormányzati energiaáremelések miatt egy hónap alatt 4,1, 12 hónap alatt pedig 20,1 százalékkal emelkedtek az árak. A 20,1 százalékon belül élelmiszerek ára 35,2 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább a kenyér (76,2 százalék), a sajt (68 százalék), a tejtermékek, valamint a vaj és vajkrém (66,3 százalék), a margarin (61,2 százalék), a száraztészta (60,2 százalék), a tojás (53,7 százalék) drágult. Átlag alatti mértékben, 22,4 százalékkal nőtt a sertéshús, 19,1 százalékkal a csokoládé, kakaó, 10,9 százalékkal a cukor, 5 százalékkal az étolaj ára.

A rezsicsökkentés szabályainak augusztus 1-jétől hatályos módosítása következtében a háztartási energia 62,1 százalékkal drágult. Ezen belül a vezetékes gáz ára 121,0, az elektromos energiáé 28,9 százalékkal nőtt. A palackos gáz ára 45, a tűzifáé 43,8 százalékkal növekedett – az előző év szeptemberéhez mérten.

A tartós fogyasztási cikkekért 14,7 a szeszes italok, dohányáruk átlagosan 13,2 drágultak. A szolgáltatások díja 8,2 százalékkal emelkedett, ezen belül a taxi 28,5, a lakásjavítás és -karbantartás 22,8, a járműjavítás és -karbantartás 20,5, a sport- és múzeumi belépők 16,6, a lakbér 12,6 százalékkal került többe.

Ahogyan azt várni lehetett, az infláció extrém mértékben megugrott szeptemberre, hiszen a Központi Statisztikai Hivatal most számolta el a rezsicsökkentés átalakításának inflációs hatását – írta gyorselemzésben Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Ennek hatására az előző hónaphoz képest 4,1 százalékkal nőtt az átlagos árszínvonal, míg éves összevetésben az infláció 20,1 százalékra ugrott. Ugyanakkor nem csak az energiaárak hatottak az infláció gyorsulására. Erre utal az is, hogy

A részleteket tekintve természetesen a háztartási energia adta az infláció gyorsulásának túlnyomó részét. A 4,5 százalékpontos gyorsulásból – az előzetes kalkulációknak megfelelően – 3 százalékpontot magyaráz a háztartási energia árának emelkedése. Emellett még az élelmiszerek árának további növekedése jellemzi leginkább az általános áremelkedés erősödését. Az élelmiszerek éves összevetésben már több, mint 35 százalékos drágulást mutatnak.

Továbbra is egyre szélesebb körben érzékelhető az erőteljes árnyomás: a fogyasztói kosár 140 főbb termék- és szolgáltatáscsoportját nézve már 61 esetben haladja meg az éves bázisú áremelkedés a 20 százalékos ütemet, vagyis a fogyasztói kosár 44 százalékáról beszélünk. Az infláció a fogyasztói kosár 75 százalékában pedig már magasabb, mint 10 százalék.

ami így további felfelé mutató nyomást helyezhet az inflációra. Emellett a vállalatok egyre nagyobb aránya szembesülnek a magasabb energiaszámlákkal, ami újabb átárazási köröket indíthat be. Ez az ipari termékek és a szolgáltatások árát hajthatja felfelé. Az aszály hatására a feldolgozatlan élelmiszerek ára is tovább emelkedhet, ami végül a feldolgozott termékek árában is lecsapódik majd. Az árstopok az év végéig érvényben vannak és várhatóan azon túl is érvényben maradnak, így főként az üzemanyagok esetében tovább inflációt pörgető közvetlen hatással nem számolunk - mondta Virovácz Péter.

Ennek oka, hogy rendkívül magasan zárhat az infláció az év végén, ami igen jelentős áthúzódó hatással bír a 2023-as átlagos inflációs mutatóra – fogalmazott az ING Bank elemzője.