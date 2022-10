R. Hahn Veronika (London) írása a Népszavának;

Damien Hirst;

2022-10-12 10:44:00

Damien Hirst újabb kunsztja

Nagy kérdés, vajon jó ötlet- e tűzre rakni több millió font értékű műkincset? A különc alkotó nyilvánvalóan így gondolja.

Egyedülálló, színpompás kiállítás helyszíne az építészeti remekműnek számító Newport Street Gallery. Az 1913-ban épült három színházi díszletkészítő műhely egybenyitásából 2015-re elkészült galériát Damien Hirst, a 90-es évekre visszanyúló Young British Artists, ifjú brit művészek mozgalom egyik leghíresebbé vált tagja hozta létre saját művészeti gyűjteménye közkinccsé tétele érdekében. A tárlat címe Currency (valuta).

A múzeum új showja egymás mellett sorakozó hatalmas tárlókban elhelyezett 10 ezer kis festményt vagy szürke lapot tartalmaz, melyekből 2021-ben ugyancsak 10 ezer NFT, azaz az Ethereum kriptovaluta blokklánc (blockchaim) technológiájára épülő non fungible token, nem helyettesíthető zseton készült. Az akcióra jelentkezett gyűjtőknek egy évük volt arra, hogy eldöntsék, mit akarnak megtartani, fizikai valóságában magát a megvételekor 2000 dollár értékű darabot, vagy annak digitális változatát. A "verseny" végül a zsetonok javára dőlt el: 4180-an szavaztak a valóságosan létező és 5820-an a virtuális látványra.

A következő lépésekre folyamatosan kerül sor. Aki bújt, aki nem, aki eddig nem járt utána, hogy rátehesse a kezét a pontokra, most már tényleg csak az NFT-kben gyönyörködhet. Az 5820 nem igényelt darab ebek harmincadjára jut, elégetik. Hasonlóan járnak fordított esetben azok, akik NFT-jük konvertálása mellett döntöttek, ők a digitális élménytől esnek el. A megmaradó papíralkotások cudar sorsra jutnak. A mától vasárnapig tartó, magát immár a világ egyik vezető kortárs művészeti vásárává kinőtt Frieze-zel egyidejűleg Hirst személyesen kezdi elégetni a képeket, - e célból csinos, átlátszó kis kályhát helyeztek el a galéria felső szintjén, - és ez a rombolás egészen a tárlat zárásáig folytatódik. A kiállított munkákat a művész egytől egyik maga, vagy legalábbis műhelyének egy tagja vetette papírra kézzel 2016-ban. Mindegyik zománcfestékkel készült, és minden darabon minden pötty más színű. Minden alkotást sorszámmal, címmel, pecséttel és Hirst aláírásával látták el, de ha ez a hitelesítés nem lenne elég, jól látható vízjegy, mikropont és a festő portréját ábrázoló hologram is tartozik hozzá. A találomra kiválasztott frappáns címek, mint Love still burns, A szerelem még mindig éget, To find myself empty, Üresnek érzem magam, None of this mattered, Nem érdekelt, stb. a Damien Hirst által kedvelt slágerszövegekből csipegetnek.

Bár az impozáns műanyag tárlók mind a tízezer pöttyös képet tartalmazzák, az az 5149 darab, melyek sorsolás alapján eldöntött tulajdonosai a fizikai megjelenést választották, el lettek szürkítve. Damien Hirst hangzatos idézetekkel ajándékozta meg a művészete iránt érdeklődőket. "Ez a projekt mindenekelőtt a művészetről és az emberekről szól, de a hit és az érték, különösen annak művészeti megjelenését általánosságban is körüljárja. Érinti a művészet, mint fizetőeszköz és felhalmozott vagyon fogalmát is... A művészetnek nem kell feltétlenül a való világban is léteznie, előfordulhat a digitális szférában is, most pedig, a blokklánctechnológiának köszönhetően ugyanez vonatkozik a művészet tulajdonlására is" - jelenti ki a The Currency, Valuta vállalkozás kapcsán, hozzátéve, hogy "ez volt a legizgalmasabb kezdeményezés, amibe valaha is belefogott, hiszen az emberek megvásárolják, megtartják, eladják és elcserélik az objektuimokat". Aki nem művészeti, hanem üzleti, sőt spekulációs célból vásárolta meg Hirst egy-egy kompozícióját, szerencsés esetben jól járt, a Revocation, Visszavonás NFT-változata például mai áron kb. 150 ezer fontért (72,9 millió forint) kelt el.

A kiállítás alkalmából megjelent The Currency krónika első kötetének előszavát a világhírű író, színész, tévés személyiség és még sok más, Stephen Fry jegyzi, aki "töredelmesen bevallja, hogy jó időbe telt, míg megértette a koncepciót. Mire az utolsó fogaskerék is a helyére került, tudta, hogy ez a nem igazán installáció, túl iskolás fogalmazással projekt, talán egy kutatási program, játék és előadás kombinációja, olyasmi, amit maga is szívesen kipróbálna". A kísérlet fogadtatása távolról sem diadalmenet. A legmegsemmisítőbb verdikt alighanem a The Sunday Times befolyásos kritikusától, Waldemar Januszczaktól érkezett, aki magát Damien Hirst korábbi munkássága "hűséges hívének" nevezi. Az NFT-t azonban "Ördögtől valónak tekinti, ami bolond embereket csábít el a művészet világába és ráveszi őket arra, hogy a nagy semmire költsék a pénzüket", megállapítva végül, hogy a képzőművész "rossz útra tévedt".

Hirst maga ezer darabot magának tartott meg a kollekcióból és még nyáron nagyon sokat töprengett azon, mit kezdjen ezekkel. Rá jellemző színes nyelvezetét használva tette fel a Twitter közösségi hálóra, hogy "hisz a művészetben és annak minden formájában, de aztán rájött, "b... meg, ez a zóna olyan b... izgalmas, erről tudok a legkevesebbet, és annyira szeretem az NFT közösséget, - felrobban az agyam". Damien Hirst nem az első brit művész, aki saját jószántából megsemmisíti a művét. Emlékezetes a titokzatos graffitiművész, Banksy 2018. októberi bravúrja, amikor Girl with the Balloon, Lány lufival című műve a licitálás lezárultával ledarálta magát. Az árverés nyertese ennek ellenére kifizette érte a leütött egymillió euró árat, sőt a mű új címet is kapott, Love is in the Bin, Szerelem a szemétben lett az elnevezés.