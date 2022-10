MTI-Népszava;

NASA;űrszonda;aszteroida;

2022-10-11 22:32:00

A DART űrszonda sikeresen letérítette pályájáról a Dimorphos aszteroidát

A NASA kísérlete sikerrel járt, először a történelemben kimozdított egy égitestet a pályájáról.

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA DART nevű űrszondája sikeresen letérítette pályájáról azt az aszteroidát, amelynek szándékosan nekiütközött szeptember végén – ismertette kedden Bill Nelson, a NASA igazgatója. Elmondta, a Földtől 11,3 millió kilométerre keringő Dimorphos aszteroida szűkebb pályára állt nagy testvére, a Didymos körül. A Dimorphosnak eddig tizenegy órára és ötvenöt percre volt szüksége ahhoz, hogy egyszer megkerülje Didymost. Most ez az idő tizenegy óra huszonhárom percre csökkent.

A Népszava is beszámolt korábban a NASA-kísérlet terveiről, amelynek megfelelően a DART űrszonda 2022. szeptember 26-án óránként 22 500 kilométeres sebességgel nekiütközött a Dimorphos aszteroidának azzal a céllal, hogy megváltoztassa a pályáját. A művelet célja az volt, hogy kiderítsék, képesek-e megakadályozni, hogy egy kozmikus objektum elpusztítsa a földi életet. Ez az igazgató szerint sikeres volt, és a NASA „megmutatta a világnak, hogy komolyan vehető védelmezője ennek a bolygónak”.

A DART űrszondát 2021. november 24-én indították útjára a kaliforniai Vanderberg űrbázisról a SpaceX Falcon-9 rakétájával. Az üdítőautomata nagyságú, 570 kilogrammos szonda 10 hónap alatt tette meg a 11 millió kilométert, hogy összeütközzön a 160 méter átmérőjű, 5 milliárd kilogrammos Dimorphos aszteroidával. A két aszteroidát két évtizede fedezték fel. A páros először az „ikrek” (Didymos) nevet kapta, később a kisebb aszteroidát Dimorphosnak nevezték el, aminek jelentése „kettős alak”, és arra utal, hogy ez az első égitest, amelyet az emberiség két formában fog megismerni: a becsapódás előtt, ahogy a DART látja, és ahogyan majd az Európai Űrhivatal (ESA) Héra missziója fogja látni néhány évvel később.

Kutatók korábban azt remélték, hogy az ütközés következtében 10 perccel lerövidül a Dimorphos keringési ideje a Didymos körül, de már 73 másodperces változást is sikernek tartották volna. A keringési idő 32 perccel való lerövidítésével az eredeti célkitűzésen is túltettek. Egy több millió kilométerre lévő égitest esetében már egy kis lökés is elég lehet ahhoz, hogy annak röppályája biztonságossá váljon.

Azért esett a választás a Földet „nem fenyegető” Dimorphosra, mert mérete hasonló azokhoz az aszteroidákhoz, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek a Föld számára. A kutatók jelenleg nem tudnak egyetlen olyan kisbolygóról sem, amely a belátható időn belül a Földnek csapódhatna, ám 27 ezer aszteroidát azonosítottak bolygónk közelében, és ezek közül több mint 10 ezernek az átmérője meghaladja a 140 métert. Ezen kívül lehet még számos olyan apró égitest, amelyet eddig nem észleltek.