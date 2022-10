P. L.;

2022-10-12 08:18:00

Hoppál Péter félmilliós bírságát 20 ezerre mérsékelték

A bírságot korábban azért szabták ki, mert Pécs főterén kihúzta az ellenzék kivetítőjét a konnektorból.

Félmillió forintról 20 ezerre csökkentette a választási bizottság a fideszes Hoppál Péter büntetését, amit azért szabtak ki, mert a választási kampány idején fogta magát és kihúzta a konnektorból az ellenzék Pécsett, a Széchenyi téren elhelyezett kivetítőjét - írja a hvg.hu.

A lap szerint Sasvári Róbert javasolta a jelenlegi kulturális államtitkár büntetésének mintegy 96 százalékos mérséklését. Sasvárit egyébként azóta az NVB elnökévé is megválasztották.

Hoppál akciózása ellen annak idején Mellár Tamás, a körzet ellenzéki jelöltje tett panaszt - aki egyébként aztán meg is nyerte a választást a Baranya megyei 1-es számú választókerületben -, a területi választási bizottság pedig el is marasztalta a kormánypárti politikust és 500 ezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezte, miután „megsértette a választási törvény szerinti jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét”.

Hoppál Péter egyébként nem tagadta a jogsértést, sőt, a jelek szerint igen elégedett volt magával. Közleményben ugyanis azzal indokolta lépését, hogy „lépni kellett, hogy megállítsuk Gyurcsány hazugsággyárát”, majd hozzátette, hogy tettével elnémította „azt a hazugságözönt”, amely a kivetítőből „folyamatosan ordított napok óta a védtelen járókelők fülébe, fertőzve az agyukat”. A bírságot persze nem akaródzott kifizetni, így fellebbezett és az ügye a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elé került, amely épp a választás napján, április 3-án vette napirendre a témát. Célját pedig el is érte, büntetését 96 százalékkal csökkentették 7 igen és 5 nem szavazat mellett.

Az idő közben NVB-elnöknek választott Sasvári Róbert egyébként eleinte még kevesebb, 10 ezer forintos büntetést javasolt, de ezt azonban leszavazták. Sőt, az NVB Fidesz-delegáltja, Sárhegyi Zoltán el is engedte volna a teljes összeget, de ezt az ötletet is elvetették. A testület MSZP-s delegáltja, Litresits András 499 ezerre mérsékelte volna a korábbi ítéletet, ezt is leszavazták.

A hvg.hu megjegyzi, hogy Sasvári Róbert egyébként az NVB elődje, az Országos Választási Bizottság tagja és elnökhelyettese is volt 2010 és 2013 között, de akkor még a Fidesz delegáltjaként.