Juhász Dániel;

oktatás;polgári engedetlenség;

2022-10-12 06:30:00

„Biztos, hogy folytatni fogom a polgári engedetlenséget, már nincs hova hátrálni”

Péntekre újabb országos iskolai sztrájkot hirdettek a pedagógus szakszervezetek, a Diákok a Tanárokért csoport pedig vonulásos demonstrációt szervez a Hősök terétől a Belügyminisztériumig.

Biztos, hogy folytatni fogom a polgári engedetlenséget, már nincs hova hátrálni – nyilatkozta a Népszavának Juhász Erzsébet, a Budapest VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium magyar-történelem szakos tanára, akit nemrég, több kollégájához hasonlóan, levélben arra figyelmeztetett a Belső-Pesti Tankerületi Központ szakmai vezetője, Marosi Beatrix, hogy ha nem hagy fel a polgári engedetlenségből “elkövetett” munkabeszüntetéssel, elbocsáthatják az iskolából. A szakmai vezető szerint az órák elmaradása és az előre nem bejelentett munkabeszüntetés “korlátozza a tanulók tankötelezettségének teljesítését”.

Juhász Erzsébet hétfőn nyílt levelet tett közzé Marosi Beatrixnak címezve, amelyben például arra hívta fel a tankerületi központ vezetőjének a figyelmét, hogy a munkabeszüntetést előre bejelentették, a tankötelezettség teljesítését pedig inkább az korlátozza, hogy az elmúlt tanévben hat madáchos pedagógus hagyta el a pályát, a tanárhiány miatt egy tanórát sem lehet szakszerűen helyettesíteni, az alagsori tantermek penészesek, egy fénymásoló megjavítására pedig napokat kell várni.

Most ott ülünk a 18 fokban, mert több nem engedélyezett, néhány kollégám már meg is fázott, nemrég csatlakoztam hozzájuk én is – fogalmazott Juhász Erzsébet, aki lapunknak azt is elmondta, hiába van betegszabadságon, legalább a végzős osztályokkal így is tartania kell a kapcsolatot, mert nincs, aki helyettesítse és megtartsa helyette az órát. Egyebek mellett ezért is kezdett sztrájkba, valamint polgári engedetlenségbe a gimnázium több tanára a diákok és a szülők nagy többségének támogatásával felvértezve.

A tankerületi központ és vezetője ennek ellenére nem riadna vissza attól, hogy kirúgja az “engedetlen” pedagógusokat, ahogy azt a VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárával is történt másfél hete. Figyelmeztető levelet kaptak a belvárosi Eötvös József Gimnázium pedagógusai is, akik jelezték: csütörtök délután személyesen keresik fel a Belső-Pesti Tankerületi Központot, hogy átvegyék az iratot. Hasonlóan cselekedtek múlt pénteken a pestszentlőrinci Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai is, akiket végül több száz szülő, diák és más támogatóik kísértek a Külső-Pesti Tankerületi Központ elé. Hétfőn pedig a Közép-Budai Tankerületi Központ előtt volt egy ugyancsak több száz fős, szülők által szervezett, demonstráció, ahol a polgári engedetlenségben részt vevő pedagógusok kirúgásának, fenyegetésének leállítását követelték.

A tiltakozások ezzel nem érnek véget, péntekre újabb országos iskolai sztrájkot hirdettek a pedagógus szakszervezetek, a Diákok a Tanárokért csoport pedig vonulásos demonstrációt szervez a Hősök terétől a Belügyminisztériumig. Több vidéki városban is szolidaritási akciók lesznek - például Miskolcon élőláncot, Nyíregyházán fáklyás felvonulást hirdettek – a pedagógusok mellett. Tizennégy budapesti kerületvezető, valamint Budaörs polgármestere pedig azt követeli a kormánytól, kerüljön vissza az iskolák fenntartói joga az önkormányzatokhoz, mert a központosított tankerületi rendszer “végleg megbukott”.