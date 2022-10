P. L.;

Tudomány;eredmény;rangsor;Semmelweis Egyetem;egyetemek;

2022-10-12 14:47:00

Először szerepel magyar egyetem, a Semmelweis Egyetem a világ legjobb felsőoktatási intézményei között

A 236. lett a Times Higher Education (THE) 250-es mezőnyében.

41 helyet javított tavaly eredményén a Semmelweis Egyetem, ezzel bekerült a Times Higher Education (THE) világrangsorának legjobb, 250-es mezőnyébe. Magyar egyetemnek most először sikerült ezt elérnie - jelentette be honlapján a Semmelweis Egyetem.

A 2023-as világranglista szerint a Semmelweis Egyetemnek a 236. helyre sikerült előrelépnie.

A világrangsor készítői hagyományosan öt terület mutatói alapján mérik az intézményeket, ezek az oktatási környezet, a kutatás, az idézettség, az ipari bevételek, valamint a nemzetközi orientáció. A Semmelweis Egyetem a legtöbb indikátorban javítani tudott, legjelentősebbet az idézettség és a kutatás terén - közölte a felsőoktatási intézmény.

Az Európai Unió egyetemei között a Semmelweis a 64. helyre került, tájékoztatásuk szerint jellemzően német, francia és belga egyetemek előzik meg. Merkely Béla, az intézmény rektora elmondta: a Semmelweis Egyetem Magyarország és Közép-Kelet-Európa legjobb felsőoktatási intézménye, amely leginkább a tudományos teljesítményének, a világszinten is elismert oktatási minőségének, a nemzetközi vérkeringésben való részvételének, nagy arányú külföldi hallgatói létszámának, valamint a koronavírus-járványban való kiemelt szerepvállalásának köszönheti kimagasló eredményét a felsőoktatási rangsorokban. A további célokat illetően úgy fogalmazott, a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye és Európa top 5 gyógyító szakegyeteme közé szeretnének bekerülni.

A THE rangsorára egyébként összesen 11 magyarországi felsőoktatási intézmény került fel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 601-800. hely közötti tartományba került, a Pécsi és a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem az 1001-1200. hely közötti sávban szerepel a rangsorban.