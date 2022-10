Gulyás Erika;

népszámlálás;

2022-10-13 17:43:00

Jövő hétfőn kezdenek a számlálóbiztosok, lakásösszeírásba a lakókocsi is beleszámít

A lakott és lakatlan lakások mellett most lajstromba veszik az üzleteket, műhelyeket, garázsokat, raktárakat, présházakat és kunyhókat is, ha ott legalább egy személy életvitelszerűen él.

Ha valaki egy lakókocsiban, vagy egy mosókonyhában él, ugyanúgy benne kell lennie a népszámlálásban és lakásösszeírásban, mint annak, aki többszáz négyzetméteres luxusvillában lakik. A lakott és lakatlan lakások mellett most lajstromba veszik az üzleteket, műhelyeket, garázsokat, raktárakat, présházakat és kunyhókat is, ha ott legalább egy személy életvitelszerűen él. Az üdülők közül is csak azok szerepelnek a listában, amelyekre ez igaz, ha nem laknak folyamatosan egy nyaralóban, akkor nem írják össze – ezt válaszolta kérdéseinkre a KSH.

Levelükben kitértek arra is, hogy ha valaki albérletben lakik és a lakásra vonatkozó kérdőívet a főbérlő, vagy az egyik bérlő tölti ki, az ott élők mindegyike igényelhet saját belépési kódot a népszámlálás online felületén, hogy a személyi kérdőív kérdéseire önállóan felelhessen. Ugyanakkor ebben az esetben mindenkinek ki kell tölteni egy lakáskérdőívet is ugyanarról a lakásról.

Próbáltuk kideríteni, miért kell megadni a munkahelyünk nevét, de csak annyi derült ki: a statisztikusok nem bíznak abban, hogy a válaszolók pontosan tudják, mi a munkáltatójuk főtevékenysége, amiben van némi igazság, de az sem segít ezen, ha a millió kft és zrt fantázianeveit próbálják darabonként összerakosgatni. Aki a hét hátralévő részében akarja kitölteni a kérdőíveket, még előszedheti a munkaszerződését a pontos cégnév miatt vagy megkérdezheti, hogy milyen ágazathoz tartozik a munkáltatója.

Az online kitöltésre vasárnap éjfélig van lehetőség, október 17. hétfőtől november 20-ig a számlálóbiztosok keresik fel azokat a címeket, ahonnan nem érkezett elektronikus úton kitöltött kérdőív. Hogy hány ilyen cím lesz, az hétfőre virradóra derül ki, de ha a lakosság tartja a népszámlálás első tíz napjának tempóját, amikor 1,6 millió címről 3,5 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe, akkor nem elképzelhetetlen, hogy az ingatlanoknak akár a fele is online lesz összeírva.