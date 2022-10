Juhász Dániel;

oktatás;

2022-10-14 07:00:00

Új lendületben a tanársztrájk: országszerte több száz iskolában szüntetik be a munkát a pedagógusok

Szolidaritási akciókat szerveznek a szülők, diákok is. A kormány ígéretekkel csillapítaná a kedélyeket, de az érintettek szerint ez kevés.

Ismét több száz intézményben tiltakoznak ma országszerte munkabeszüntetéssel a pedagógusok egyebek mellett az alacsony bérek, kifizetetlen túlórák, az iskolák elhanyagoltsága és a kormányzati megfélemlítések ellen. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet lapunk érdeklődésére elmondta, a pénteki egységes sztrájkra mintegy 600 intézményből jelezte előzetesen csatlakozási szándékát a tantestületek kisebb-nagyobb része csütörtök délutánig, ami még nem végleges adat, de már így is több, mint amennyi az október 5-ei sztrájkfelhívásra érkezett.

Nagy Erzsébet azt is elmondta, számos olyan iskolából kaptak jelzést, ahol a múlt héten is sztrájkolt a tantestület egy része, de most még többen vállalták a munkabeszüntetést. Az érdekvédő több olyan intézményről is tud, ahol az igazgató is csatlakozik a sztrájkolókhoz, amire eddig nem nagyon volt példa, illetve – ha nem is lép sztrájkba –, de támogatja tiltakozó kollégái törekvéseit. Ugyanakkor még mindig előfordul a PDSZ-hez érkező információk szerint, hogy egyes intézményvezetők megpróbálják megakadályozni, hogy kollégái sztrájkoljanak, vagy rendkívüli szünet elrendelésével próbálják láthatatlanná tenni a tanárok munkabeszüntetését.

Lesznek akciók többek között Baján, Balatonfüreden, Cegléden, Debrecenben, Dunakeszin, Érden, Győrben, Hatvanban, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kiskőrösön, Mezőkövesden, Miskolcon, Monoron, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pápán, Pécsen, Székesfehérváron, Sopronban, Szombathelyen, Tatabányán, Vácon, Veszprémben, Zalaegerszegen. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzata pedig közös imára tett közzé felhívást az egyre nehezebb helyzetben lévő tanárokért. Budapesten vonulásos demonstráció is lesz a Hősök terétől a Belügyminisztériumig középiskolás diákok szervezésében.

A tiltakozási hullám azt követően erősödött fel, hogy szeptember végén több pedagógust is kirúgtak a Budapest VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból, miután nem sztrájk, hanem polgári engedetlenség keretében tagadták meg többször is a munkavégzést. Az elmúlt napokban már több száz “engedetlen” tanár kapott figyelmeztetést a tankerületi központoktól, kilátásba helyezve elbocsátásukat. A pedagógusok fenyegetése ellen a Külső-Pesti Tankerületi Központnál, a Közép-Budai Tankerületi Központnál, most csütörtökön pedig a Belső-Pesti Tankerületi Központnál tiltakozott több száz szülő, diák és tanár.

– A polgári engedetlenség “jogellenes kategória”, de ha valaki sztrájkban vagy tüntetésen jogszerűen vesz részt, abból nem lehet semmi baja – felelte újságírói kérdésre a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter, kerülve az egyértelmű válaszadást arra vonatkozóan, jogosnak tartja-e azoknak a pedagógusoknak a kirúgását, akiknek néhány órájuk elmaradt, miután polgári engedetlenségi akcióban vettek részt. A miniszter azt is bejelentette, hogy jövőre 21 százalékkal, 2024-ben további 25 százalékkal emelik a pedagógusok bérét; feltéve, ha sikerül megállapodni az uniós támogatásokról az Európai Bizottsággal, amire Gulyás szerint a következő egy hónapban kerülhet sor.

A PDSZ ügyvivője, Nagy Erzsébet szerint a tiltakozó akciók részsikerének lehet tekinteni a bejelentést, hiszen a kormány eddig alacsonyabb béremelést ígért 2023-ra. Hozzátette ugyanakkor, hogy ez “még mindig kevés”, a pedagógusok bérhelyzetének rendezését már idén el kellene kezdeni, mert a pályaelhagyás, különösen a fiatal tanárok körében már most kritikus mértékű. A Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, Totyik Tamás pedig arra mutatott rá: a bejelentett, jövőre esedékes 21 százalékos béremelés arra jó, hogy a hatalmas inflációt kompenzálja, valódi bérfelzárkóztatást nem jelent. Az alelnök ismét arra szólította fel az oktatási kormányzat képviselőit, teljesítsék törvényi kötelességüket, és folytassák a tárgyalásokat a pedagógusok sztrájkbizottságával.