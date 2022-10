Danó Anna;

közegészségügy;influenzajárvány;COVID-19;NNK;

2022-10-14 06:30:00

Azt még nem tudni mikor, de várhatóan dupla erővel, súlyosabb járványt okozva térhet vissza az influenza-vírus és az újabb Covid-hullám

Csak a Covid tette népszerűvé az influenza elleni oltásokat. Az elmúlt években még a veszélyeztettek közül is csak körülbelül minden ötödik adatta be magának a vakcinát.

Megkezdődött a térítésmentesen kérhető influenza elleni oltóanyag eljuttatása a háziorvosokhoz – tudta meg a Népszava a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK). Ám hiába biztosít az állam évről évre mintegy 1,3 millió adag influenza elleni oltóanyagot, egy átlagos évben a kvóta alig több mint felét adják be pácienseiknek az orvosok. A többit a szezon végén nem kevés pénzért megsemmisítik.

- Azt még nem tudni mikor, de ha itt lesz, akkor várhatóan dupla erővel, súlyosabb járványt okozva, úgy is fogalmazhatnám, „ikerdémiával” térhet vissza az influenza-vírus és az újabb Covid-hullám – figyelmeztet Kemenesi Gábor virológus. A déli féltekén ennek voltak már jelei, ott a szokottnál is korábban indult az influenza szezon. S ha ott nem is voltak rekord magasak az esetszámok, nagyon sok megbetegedés történt és megszokottnál nagyobb arányban fiatalok körében. Hasonlóra számítunk itt, az északi-féltekén is. Főleg azért, mert a maszkhasználattal és a távolságtartással két szezonban gyakorlatilag alig találkozott a lakosság az influenza-vírussal. Így az elmúlt két évben egyszerűen kihagytuk az immunrendszer emlékeztetését.

Kemenesi Gábor hangsúlyozta: az influenza vírus érkezése mellett készülni kell az újabb Covid-hullámra is. Ez utóbbi mutációiból több is cirkulál Európában. Az új változatokra is jellemző, hogy a szervezet védelmi rendszerének kikerülése felé mutálódnak. Ezért logikus, hogy a kockázati csoportok – az idősek, a tartósan betegek, az egészségügyben dolgozók – védelmét maximalizáljuk. Erre a leghatékonyabb eszköz a védőoltás. A Covid esetében az alapimmunizáció a három oltás. A nemzetközi ajánlások hat havonta javasolják az újabb megerősítő vakcinák felvételét az említett csoportoknak. Ha a védőoltás még nem is 100 százalékos garancia a betegség elkerülésére, a súlyosabb állapot, a kórházi kezelés kiváló arányban megelőzhető vele – mondta végül a víruskutató.

Magyarországon az influenza-fertőzéstől különösen védendők - a 60 év felettiek, a krónikus betegek, várandósok, babát tervezők, egészségügyi dolgozók, szociális és bennlakásos intézmények dolgozói, ápoltjai – legalább 3,5-4 millióan vannak. Ám az elmúlt évek átlagában közülük is csak körülbelül minden ötödik adatta be magának az influenza elleni vakcinát.

- Ennél kapósabb az oltóanyag a Covid-járvány első évében, a 2020-2021-es szezonban volt, amikor közel kétszer annyi, 1,2 millió influenza elleni vakcinát adtak be a háziorvosok, mint az átlagos években – mondta lapunknak Ócsai Lajos, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Járványügyi Főosztályának nyugalmazott vezetője. A következő, 2021-2022-es szezonban ez a mutató visszaesett a megszokottnak mondható 760 ezres szintre. Ez nagyjából azt jelenti, hogy egy átlagos influenza szezonban mindössze és átlagosan a lakosság 7-8 százalékának van hatékony védelme. Ennél magasabb arányban (9-10 százalékban) a fővárosban, Pest-, Baranya-, Csongrád-Csanád megyében kérték a vakcinát.

- Az influenza ellen minden évben meg kell ismételni az oltást – figyelmeztet Ócsai Lajos. A vírusnak időről-időre más törzsei terjednek, ezért a vakcinák összetétele is évről évre változik. Azt, hogy éppen melyik vírustörzset tartalmazza a szezonális oltás, azt a WHO határozza meg, mindig a déli féltekén zajló korábbi járványszezon tapasztalatai alapján. Idén az oltóanyagban két új törzs is van, az egyik olyan, amely ellen még elméleti védelem sem lehet, mert még nem találkozhattunk vele.

A szakember elmondta azt is, ha valakinek nem jutna a térítésmentesen elérhető oltásokból, a gyógyszertárban receptre, térítési díjért kapható vakcina. Hozzátette: a felírásához nem is kell feltétlenül várakozni a rendelőben, a háziorvosok telefonos konzultáció nyomán „a felhőbe” is felírhatják.

Az Orvosi Hetilap a közelmúltban ismertette dr. Eörsi Dániel és munkatársai friss kutatását, amely azt vizsgálta: miért marad el a magyarok influenza elleni átoltottsága a nemzetközi ajánlásoktól. Vizsgálatukból kiderült, hogy az emberek tudnak e lehetőségről, az oltást nem tervezők többnyire nem tartják veszélyesnek az influenzát, bíznak a saját immunrendszerükben, illetve tartanak az oltás mellékhatásaitól.