Juhász Dániel;

oktatás;

2022-10-13 18:46:00

Ismét több száz fős tömeg kísérte a tanárokat a tankerülethez

Nem ez volt az első alkalom...

“Szakdolgozatírást vállalok” – ragasztotta ki valaki a Belső-Pesti Tankerületi Központ ajtajára, amelynek vezetőjéről, a VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium öt polgári engedetlenkedő tanárát kirúgó Marosi Beatrixról nemrég derült ki, hogy egyetemi diplomamunkájának egy részét forrásmegjelölés nélkül, máshonnan emelte át és adta el sajátjaként, a szakdolgozatnak ráadásul más, formai és tartalmi hiányosságai is vannak. A tankerület szakmai vezetőjének csütörtökön sem volt nyugta, délután ugyanis több száz szülő, diák és más támogatók kísérték el a központhoz a budapesti Eötvös József Gimnázium 25, és a Madách Imre Gimnázium 21 tanárát, akik október 5-én tagadták meg a munkavégzést polgári engedetlenség keretében, emiatt figyelmeztetést kaptak.

– A figyelmeztető leveleket ajánlott levélként, postán küldték el, hogy ne kelljen a szemünkbe nézniük – mondta az Eötvös Gimnázium egyik tanára, Tar Imre, megindokolva azt is, miért keresték fel személyesen a tankerületi központot: ők ugyanis a tankerületi vezető szemébe akartak nézni.

Somlai Péter, a Madách Gimnázium pedagógusa arról számolt be a találkozó után, átvételi elismervényt is alá kellett írniuk. De nem mentek üres kézzel, ők is átadtak egy levelet Marosi Beatrixnak, amelyben azt kérték, a tanárok fenyegetése, kirúgása helyett inkább biztosítsa a tanításhoz szükséges eszközöket, feltételeket az iskolákban. Somlai azt is elmondta, a tankerületi vezető jelezte, amennyiben meghívják, kész elmenni az iskolába, hogy átbeszéljék a problémákat.

Nem ez volt az első alkalom, hogy felháborodott szülők, diákok kísérték a tankerületi központokhoz a kirúgással fenyegetett tanárokat: múlt pénteken a pestszentlőrinci Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai keresték fel személyesen a Külső-Pesti Tankerületi Központot, ahol – mint a helyszínen kiderült – civil ruhás rendőr őrizte Rábel Krisztina tankerületi igazgatót. Hétfőn a Közép-Budai Tankerületi Központ előtt volt hasonló, több száz fős demonstráció, ahol több mint egy tucat iskola diákjai, tanárai és szülők követelték a pedagógusok fenyegetésének leállítását.

Csütörtök délután állásfoglalást adott ki a Magyar Tudományos Akadémia is, amelyben jelezték: mind kevesebb fiatal választja a pedagógus-hivatást, a legfőbb problémát az alacsony fizetések jelentik, amelyek tartósan és egyre nagyobb mértékben elmaradnak az egyéb szellemi foglalkozásúak bérétől. Az akadémia szerint a pedagógusok anyagi és társadalmi megbecsülését sürgősen helyre kell állítani.