MTI-Népszava;

Nagy-Britannia;lemondás;pénzügyminiszter;

2022-10-14 15:14:00

38 nap után mennie kellett a brit pénzügyminiszternek, utódja a korábbi külügyminiszter lett

Ezzel majdnem ő lett a legrövidebb ideig hivatalban lévő pénzügyminiszter.

Felmentette tisztségéből Kwasi Kwarteng eddigi pénzügyminisztert pénteken Liz Truss brit miniszterelnök - írja az MTI.

A brit médiatársaságokhoz nem sokkal korábban kiszivárgott hírt Kwarteng személyesen erősítette meg péntek délután, a Twitteren közzétéve a kormányfőhöz írt levelét. A volt pénzügyminiszter a levélben felidézi, hogy Truss kérte a távozásra, és ő a kérést elfogadta. Kwarteng menesztésének közvetlen előzményeként a volt pénzügyminiszter nemrégiben hatalmas, 45 milliárd font értékű adócsökkentési programot terjesztett elő, és ezt évtizedek óta példátlan piaci felfordulás követte.

Kwasi Kwarteng alig 38 napot töltött a pénzügyminiszteri székben. Ennél rövidebb ideig csak Ian Macleod szolgált ugyanezen a poszton: ő 1970-ben, kinevezése után 30 nappal szívinfarktusban elhunyt.

A most pénzügyminiszterré kinevezett Jeremy Hunt a kettővel ezelőtti, Theresa May vezette konzervatív párti brit kormányban töltötte be a külügyminiszteri tisztséget, May elődje, David Cameron kormányában pedig az egészségügyi, majd a kulturális tárca élén állt.

Hunt az előző kormányfő, Boris Johnson távozása utáni vezetőválasztási versengésben Liz Truss első számú riválisa, Rishi Sunak volt pénzügyminiszter egyik legfőbb támogatója volt.