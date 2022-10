nepszava.hu;

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Aljakszandr Lukasenka;orosz megszállás;

2022-10-14 15:48:00

Lukasenka elmagyarázta, miért nem fog Putyin atomfegyvert bevetni

Mert Putyin személyesen ezt mondta neki.

Ha - ne adj' Isten - támadás történik az Oroszországi Föderáció területén, Oroszország szükség esetén mindenféle fegyvert bevethet. Putyin elnök vagy az orosz vezetés soha, de soha nem tűzte ki célul, hogy atomfegyvereket használjon Ukrajnában” - jelentette ki Aljakszandr Lukasenka az amerikai NBC televíziónak adott interjújában.

A belarusz diktátor azt hangoztatta, a Nyugatnak nem szabad sarokba szorítani Vlagyimir Putyin elnököt. Ha ez megtörténik, akkor csak egy kiút van - az előre.

Lukasenka szerint a héten végrehajtott ukrajnai rakétatámadások mutatják, mire lehet képes Moszkva, ha sarokba szorítva érzi magát. A megszállók épületeket, hidakat és erőműveket vettek célba, s közel húsz civilt gyilkoltak meg.

A diktátor azt sugallta, hogy a nukleáris feszültséget a Nyugat és Ukrajna gerjesztette, s Moszkvának nem áll érdekében a konfliktus ilyen szintre eszkalálása, legyen az atomháború bármilyen korlátozott is. „Ez a bolygónk végét jelentené. Ha akár csak egy ország is atomfegyvert vet be, az láncreakciót vált ki. Senki - hangsúlyozom senki, ezt magától Putyin elnöktől tudom - senki sem tűzte ki célul az atomfegyverek bevetését”.

Kijelentette, meg kell keresni a módját annak, hogy békés megoldást találjanak erre a konfliktusra. Ez mindenki számára előnyös lenne, beleértve az Egyesült Államokat is” - tette hozzá.