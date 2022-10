Batka Zoltán;Fekete Norbert;

oktatás;

2022-10-14 20:43:00

"Ezt a tömeget már komolyan kéne venni" - Megtartották a „visszavágót”

Másfél héten belül a második tömegdemonstrációt tartották a fővárosban, főleg diákok vonultak a belvároson át a Belügyminisztériumhoz

Már fél órával a menet indulása előtt szinte teljesen megtelt a Hősök tere a Diákok a Tanárokért csoport "Visszavágó - El a kezekkel a tanáraintól!" elnevezésű demonstrációján. A tiltakozók az oktatás és a tanárok érdekében vonult utcára, hasonlóan a múlt szerdai demonstrációhoz. A tanulók egy része csoportokban ülve várta az indulási jelet, voltak, akik még az utolsó simításokat végezték házi készítésű karton tábláikon. Mások énekeltek, például Máté Péter „Most élsz!" című fél évszázados slágerét.

Barbara és három barátja egy budai gimnáziumból érkezett, és ahogy mondják, az egész napot végigtüntették. Egyikük arról beszélt lapunknak, nagyon élvezi, hogy gyakorlatban is élhet az állampolgári jogaival, amikről az iskolában tanulnak, „de azért hasznosabb lenne, ha nem tüntetnünk kéne a tanárainkért, hanem tanulhatnánk a tanárainktól“. Barbara ehhez még hozzáteszi, „az nem normális, hogy gimnazistaként a tananyag helyett arról beszélgetünk, hogy mit mondott Gulyás Gergely a kormányinfón”.

„Szerintem felháborító, ez megint alamizsna! Ebből látszik, hogy mennyire hülyére vesznek mindenkit, évek óta csak átverik a tanárokat, és vele minket, szülőket is“ - mondja Simon, egy tüntető pár egyik tagja. Babakocsit tolnak, láthatóan még odébb van a gyerek beiskolázása. Viola, az anyuka azonban úgy véli, „ha most elkezdenék rendbe tenni az oktatást, rendes fizetést adni, rendes tananyagot, jól felszerelt iskolákat, akkor is 10-20 év, mire ennek eredménye lesz. Erre ennek az országnak nincs ideje - na, nem mintha Orbánnak érdekében állna, hogy okos emberek kerüljenek ki az iskolákból.“

Csaknem negyedóra késéssel indult az addigra hatalmasra duzzadt tömeg. Kezdetben csak a fél Andrássy úton, aztán már tejes szélességében nyúlt végig a sok ezer fős embermassza. Az orosz követségnél fokozott rendőri készültség volt: kordonokat húztak a járdára, az utcákban tucatnyi furgon, az épület körül pedig legalább harminc rendőr tömörült. A tüntetők viszont nem vesztegettek szót a háborús agresszorra, ehelyett azt skandálták: "Fizessétek meg a tanárainkat!“.

– Amikor a fiam hat éve elkezdett iskolába járni, akkor még csak wc-papírra, kisebb felújításokra lejmolt a szülőktől pénzt az iskola. Mára ott tartunk, hogy lassan nekünk kell összedobni a pénzt arra is, hogy megtartsák a tanárokat - méltatlankodik egy apuka. Attila nem gondolja, hogy bármit elérhetnek a tüntetésekkel, mert mint mondja, „hiába látványos ez a rengeteg ember, addig, amíg vidéken, a kistelepüléseken nem mozdulnak meg a tanárok és a szülők is, addig a Pintér-művek simán terrorizálhatja az iskoláinkat és most már a gyerekeinket is”.

Az egyik Pest megyei településről érkezett gimnazista, Kolos viszont úgy látja,

Szerinte azzal, hogy tankerületek fenyegetik és kirugdossák a tanárokat, csak felhergelik azokat is, akik eddig nem csatlakoztak, „szóval csinálják csak! - teszi hozzá mosolyogva.

Az Andrássy út mentén további több százan várakoztak, hogy csatlakozzanak a menethez, amelynek méretét jól jelezte, hogy – a 444.hu légi felvétele szerint – amikor a tömeg eleje a Jókai térnél járt, még jóval távolabb, a Kodály Köröndnél is vonultak tiltakozók, akiknek száma így nagyjából 20 ezer lehetett.

– Szabad ország, szabad oktatás, becsüljétek meg a tanárainkat!- skandálással indult el este hét óra után a Széchenyi téren, a Belügyminisztérium (és a Magyar Tudományos Akadémia) elé felállított emelvényen az egész napos tüntetéssorozat utolsó rendezvénye. A szervezők négy, életnagyságú papírmasé Pintér Sándor-alakkal díszítették fel az emelvényt.

Fél nyolckor a színpad elé tett fémhordóba beledobálták a tankerületek által a tanároknak küldött fenyegető leveleket, majd felgyújtották azokat. „Több mint ötszáz tanárt fenyegettek meg” – mondta el a tüntető diákok egyik szervezője a színpadról. Szerinte a hatalom annyira fél, hogy már a diákokat is vegzálja: október ötödikén nem egy iskolába elment a tankerület, hogy megkérdezze a diákokat, hogy ott voltak-e az élőláncon.

A színpadról felolvastak egy levelet is, amit a „közoktatásban részt vevő diákok nevében” írtak Pintér Sándornak, amiért elbocsátottak oktatókat. A diákok levele szerint ez erkölcstelen és diktatórikus. A demonstráció végén pedig azt üzenték a résztvevőknek a színpadról: Fejezzük be azzal, hogy nem fejezzük be! Folytatjuk!