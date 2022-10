nepszava.hu;

2022-10-14 20:50:00

Patikabezárásokat hozhat a rezsiemelés

Főleg a falvakat érintik a működési nehézségek.

Mivel a gyógyszertárak is kétszeres háromszoros rezsi áremelkedést tapasztalnak, ezért a patikák 20 százaléka veszélyben van - mondta el a Napi.hu-nak a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alapító elnöke.

Mikola Bálint úgy látja, főleg azok a patikák küzdenek, amelyek a kistelepüléseken vannak és kis forgalmat bonyolítanak le. A pandémia, a háborús konfliktus miatt kialakuló energiaválság, az infláció, számos változást hozott a patikák életében is. A koronavírus-járvány a gyógyszerészek szerepét fókuszba helyezte. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Amerikában már a patikák alkalmazottai is részt vettek a lakosság vakcinálásában, a magyar gyógyszerészszakma is felhívta erre az egészségpolitikusok figyelmét, hogy ez jelentős terhet venne le az egészségügyről, de még nem született döntés. A világjárvánnyal kapcsolatban Mikola Bálint megjegyezte, nagyon hiányzik az intézményes tesztelési eljárás, ezért nem tudni, hogy éppen milyen koronavírus- vagy influenzajárványra lehet számítani a következő időszakban. Szakemberek szerint idén az influenzajárvány kiterjedt lesz és sokkal korábban jelentkezik majd mint 2021-ben. Fontosnak nevezte az úgynevezett adharenciát, a betegek együttműködését, mivel a betegek több mint fele nem úgy szedi a gyógyszerét, ahogy kellene.

Szintén a kistelepülési gyógyszertárak veszélyeztetettségét emelte ki a Roche Magyarország Kft. vezetője. Hodossy Lajos kifejtette, ha a szereplőknek csak az úgynevezett kereskedelmi tevékenység lenne a legfontosabb számukra, akkor már rég nem lennének patikusok.