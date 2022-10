P. L.;

2022-10-17 08:43:00

Tiborcz István apja is kiveszi a részét a családi terjeszkedésből Bicske környékén

Egyre több saját lábon állnak.

Alig több mint egy kilométerre fekszik a Tükröspusztaként ismertté vált családi birtoktól az a szántó, amelyet 52,7 millió forintért vásárol meg Tiborcz Sándor, Tiborcz Istvánnak, Orbán Viktor vejének édesapja. Ez mindössze néhány héttel azt követően történt, hogy Tiborcz István édesanyja 60 millió forintért vásárolt meg egy 20 hektáros földet Csabdi térségében - írja az rtl.hu.

A portál úgy tudja, Tiborcz Sándor egy 13 hektáros szántót vásárol meg, bár a tulajdonlapokon a változást még nem jegyezték be. A területen várhatóan állattenyésztéshez használt takarmányt termesztenek majd.

Tiborcz István sajtósa az rtl.hu megkeresésére azt közölte, a gazdaság fejlődése miatt döntöttek az újabb földterület megvásárlása mellett.

Hozzátette, Tiborcz Sándor és felesége nem közszereplő, így nem kívánnak a nyilvánosság előtt szerepelni. A közlés szerint „gazdasági tevékenységüket a jogszabályoknak megfelelően, mindenki számára elérhetően, transzparens módon végzik”.

Csapdi lakosként Tiborcz Sándor elővásárlási jogot is szerzett a szántóra. A portál információi szerint a családi birtokokon silókukoricát, lucernát, a szemes termények közül pedig árpát, szemes kukoricát, őszi búzát, valamint zabot termesztenek.

Az ingatlan felett még körülbelül egy évig használati joggal rendelkezik egy bérlő, ennek lejárta után azonban Tiborcz Sándor nem engedi át másnak a föld használatát. A területet a tervek szerint öt évig nem adja el.

Az rtl.hu felidézi, a Tiborcz-család eddig is jelentős földterületekkel rendelkezett Fejér megyében, már Ángyán József egy 2015-2016-os tanulmánya szerint is összesen több mint 490 hektárnyi föld került Tiborcz István, az apja, valamint a testvére tulajdonába. A nyilvános földárveréseken 569 millió forintot ajánlottak értük, ám a földek után jelentős agrártámogatást is felmarkoltak, ezidáig a Tiborcz család összesen több mint egymilliárd forinthoz jutott a Vidékfejlesztési Programból.