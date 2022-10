P. L.;

2022-10-17 11:03:00

Az Origo újságírója menteni akarta a bőrét, kiadta a fideszes forrását az utolsó szó jogán

Nem is sikerült megúsznia, de legalább a forrás is kap egy rágalmazási eljárást a nyakába.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, Kovács Andrásról, a kormánypárti Origo lovagkeresztes „újságírójáról” a Kúria kimondta, hogy elkövette a rágalmazás bűncselekményét. A testület a bíróság korábbi, jogerős döntését hagyta helyben. A 444 a korábbi eljárásokról szerzett meg részleteket, amelyekből kiderült néhány érdekesség.

Mint ismert, a DK-s Czeglédy Csabát 2017 júniusában,még MSZP-sként vette őrizetbe a NAV Csongrád megyei igazgatósága költségvetési csalás miatt, miután a gyanú szerint nyolc társával együtt egy munkaerő-közvetítéssel foglalkozó, több milliárd forintos adócsalással gyanúsított bűnszervezetet működtetett, s összesen mintegy 3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek 2013 és 2016 között.

A kormánypárti média természetesen igyekezett az ügyet jó sokáig napirenden tartani. Ennek megfelelően járt el Kovács András is, aki 2017. augusztus 21-én megjelent „Újabb piszkos dolgok derültek ki Gyurcsány és Botka ügyvédjéről” című írásában egyebek között azt állította, hogy Czeglédy Csaba a Humán Operátor Zrt. vezetőjeként úgy próbált piaci előnyt szerezni magának, hogy iskolaszövetkezeti diákok neve alatt valójában a szüleiket foglalkoztatta. A cikk szerint a DK-s ügyvéd biztosította magát, hogy a hatóságok lebukás esetén ne őt, hanem a szövetkezeti vezetőket vonják felelősségre. Az ügynek állítása szerint ezernél is több károsultja volt, Czeglédyt azonban a botrány kirobbanása sem akadályozta meg abban, hogy továbbra is több milliós fizetést vegyen fel a Human Operátortól.

Czeglédy Csaba 2017 őszén sajtópert és személyiségi jogi pert indított, valamint rágalmazásért feljelentette Kovács Andrást. Az Origo 2018 januárjára kénytelen is volt helyreigazítást közölni az ügyben. A személyiségi jogi per eredményeként 2019 elején megállapították, hogy sérült Czeglédy Csaba jó hírnévhez fűződő joga, a magánvádas büntetőeljárásban pedig 2020. július 7-én mondta ki a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, hogy Kovács András bűnös rágalmazás vétségében, amiért megrovást kapott és kötelezte őt a bűnügyi költség és az illetékként felmerült tízezer forintos költség megfizetésére. Fellebbezést követően másodfokon a Fővárosi Törvényszék 2021. április 21-én helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét.

Kovács András vallomást nem tett és érdemi védekezést sem terjesztett elő, bűnösségét azonban tagadta. Ennek ellenére előállt néhány érdekes információval, az elsőfokú ítélet összefoglalója szerint például

A cikk megírását és megjelentetését György Bence főszerkesztő engedélyezte, de hogy pontosan ki „kérte”, az nem derült ki. Ugyanakkor Kovács András az utolsó szó jogát húzott egy meglepőt és felfedte, hogy információi Fiák István ügyvédtől származtak, akit a bíróság korábban már tanúként meghallgatott.

Fiák István - idézi fel a 444 - nem más, mint Kósa Lajos ügyvédje, egyben az Országos Szövetkezeti Tanács alelnöke, aki többek között üzletelt a rejtélyes csengeri örökösnővel, emellett 2017-ben Kósa Lajos felesége tőle vásárolt meg 6 millió forintért egy 120 milliónyi tőkével rendelkező céget, amiből végelszámolás előtt még kitalicskáztak 50 millió forintot.

Fiák István állítása szerint a DiákÉSZ érdekképviseleti szerv vezetőjeként értesült az állítólagos visszaélésekről, erről tájékoztatta aztán a propagandalapot. Az nem derült ki, hogy pontosan kivel beszélt erről. A vallomást több ellentmondást is generált, mivel azt állította, három felnőtt kereste meg, akikről számára kiderült, hogy a gyerekeik neve alatt dolgoztak, de közben papírokat és nyilatkozatokat mutattak fel, az igazukat bizonyítandó. Érdekesség az is, hogy az Origo ez alapján a cáfolt állításokat sem idézte pontosan, mert Kovács András azt írta, diákok árulták el az informátornak a rendszer működését. Az ítélet szerint Fiák István állításait több tanúvallomás cáfolta.

A bíróság mindenesetre megállapította, hogy az Origo sajtómunkása „kizárólag Fiák megkeresésével kísérelte meg a tények feltárását”, azaz nem ellenőrizte az információ hitelességét és az érintettet sem kereste fel. Czeglédy Csaba a 444-nek az ügyben úgy nyilatkozott, Kovács András utolsó szó jogán tett kijelentése alapján magánvádas eljárást kezdeményezett Kósa Lajos ügyvédje, Fiák István ellen is.

A DK-s politikus és társai ellen mindazonáltal jelenleg is zajlik a költségvetési csalás gyanújával indított eljárás, 2019 júliusában ügyészségi kérésre vádemelés nélkül kezdték újra.