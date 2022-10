Á. Z.;

Európai Unió;Oroszország;Gazprom;fenyegetés;gázszállítás;Alekszej Miller;leállítás;

2022-10-17 12:56:00

Megfenyegette az EU-t a Gazprom, ha jön az árkorlátozás, az oroszok leállítják a gázszállítást

Szerinte az orosz gáz árának a korlátozása nyilvánvalóan a hatályban lévő szerződések megsértését jelentené.

A földgázszállítás leállításával fenyegette meg az Európpai Uniót Alekszej Miller, az orosz gázipari óriás, a Gazprom elnök-vezérigazgatója abban az esetben, ha a 27 tagország árkorlátozással sújtja az orosz exportot – hívja fel a figyelmet a Reuters az interjúra, amelyet a cégvezető az orosz állami televíziónak adott.

Alekszej Miller – aki Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentését visszhangozta ezzel – az orosz gáz árának a korlátozása nyilvánvalóan a hatályban lévő szerződések megsértését jelentené. Ehhez már a Reuters fűzi hozzá, hogy Szaúd-Arábia után Oroszország a világ második legnagyobb kőolajexportőre és legnagyobb földgázexportőre, a szállítás megszakadása pedig megrengetné a világ energiapiacait és az eddiginél is magasabb energiaárakkal járna.

Az orosz földgáz árának a korlátozásával a legfelsőbb EU-s szinteken gondolkodnak, nemrég Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is előállt vele, mondván, ezzel harcolnának az ellen, hogy a Kreml manipulálja az energiahordozók árát. Az, hogy az ötletet át is vigye, borítékolhatóan akadályokba fog ütközni, Orbán Viktor kormánya legalábbis már többször jelezte,. hogy tárgyalni sem hajlandó olyan szankciókról, amelyek a Gazpromot vagy az orosz gázexportot sújtják. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten tárgyalt Alekszej Millerrel, a megbeszéléséről pedig azzal jött ki, hogy a földgázszállítást nem sújthatják szankciók, Magyarország földgázellátása a jelenlegi válsághelyzetben is biztonságban van, miután a Gazprom vezérigazgatója megerősítette hosszú távú elkötelezettségét a Török Áramlat működtetése és a magyarországi szállítások fenntartása mellett.